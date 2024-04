Ocenjuje se, da bi do izumrtja te vrste, če se ne bo kaj spremenilo, prišlo okoli leta 2035. In da bi se nekaj spremenilo, poskuša doseči nevladna organizacija Južnoafriška fundacija za ohranjanje obalnih ptic. Vedno znova iz narave odvzamejo jajca pingvinov in jih položijo v inkubatorje, kjer se v varnem okolju izvalijo mladiči. Te nato po štirih mesecih spustijo v divjino. V njihovih inkubatorjih sedaj rastejo mladički v 200 jajcih, vsako od teh pa konservatorji ponujajo v posvojitev. To ne pomeni, da jih dobrodelneži lahko odnesejo domov, temveč le, da s prostovoljnimi prispevki pomagajo organizaciji ohraniti to ogroženo vrsto. Še pred stotimi leti so v Afriki našteli milijon pingvinov, sedaj pa se je njihovo število zmanjšalo na 10.000.