V svojih pesmih nameravajo peti o »sestrski moči«, povezovanju žensk, slavljenju modernih žensk in predvsem ljubezni žensk do samih sebe. Seveda za ustanovitvijo skupine W.I.S.H. stoji močan glasbeni studio, ki je dobro ocenil, da je za takšno glasbo in takšno skupino v milijardnem indijskem prostoru veliko povpraševanje. Tudi punce, ki imajo precej različen karakter, se zgledujejo po prejšnjih tovrstnih uspešnih glasbenih projektih, denimo po britanskih skupinah The Spice Girls in Little Mix. Prvi odzivi mladih, ki so začeli ustanavljati oboževalske spletne strani skupine, to zgolj dokazujejo. »Če nas vidijo mlada dekleta in se odločijo postati pop zvezde, je to neverjetno. Lahko počneš, kar koli si želiš,« pravi Ri. Seveda pa tudi dekleta sama s pomočjo studia počnejo veliko za to, da bo njihov projekt tako uspešen kot kateri od britanskih in se jim bo uresničila želja, da I-pop ponesejo tudi čez indijske meje.