Želijo si bolj razgibanih srednješolcev

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je prisluhnilo zaskrbljenim športnim pedagogom, ki so opozarjali na pomanjkanje rednega gibanja srednješolcev in njihovo kritično slabo telesno držo. S projektom zMIGAJ! bodo v prihodnjih petih letih dijakom omogočili dodatne strokovno vodene brezplačne ure gibanja in športa.