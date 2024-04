Minister za finance je na to novico včeraj odgovoril prek nacionalne tiskovne agencije z vsem znanim političnim repertoarjem: da gre »seveda« za »tendenciozne manipulacije« in da so to spremembo uvedli »izključno zaradi tehničnih razlogov«. Seveda, mi ministru politiku absolutno verjamemo. Saj ni rekel, da bo Pošto Slovenije in Zavarovalnico Triglav prodal; rekel je samo to, da bo pripravil »tehnične razloge« za to, da se ju čez čas proda. Kaj torej nam novinarjem ni jasno?