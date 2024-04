Hipotetično: za 4000 m² prostorov po ceni 15 evrov mesečno je 60.000 evrov. Če pa vzamemo ceno 25 EUR/m², je to 100.000 evrov mesečno oziroma 1,2 milijona letno. V 9 do 10 letih se bo investicija na Litijski izplačala. Kilometer naprej pa je še eden od paradoksov Slovenije, gradnja zapora, kjer je strošek po eni postelji 180.000 evrov in se ne bo izplačala nikoli. Zaporska celica ima 6 m², enako kot 6-metrski ladijski kontejner. Ki stane, neurejen, 1500 evrov po kosu, spremenjen v zaporsko celico pa nekje 7000 evrov. Življenjska doba je neskončna, v zaporih na Povšetovi pa imajo vrt, na katerem bi lahko postavili kontejnerje za polovico zapornikov.

Ker vlade ne preprečijo enormnega kratkoročnega oddajanja in hkrati nakupa stanovanj kot investicije, me ne bo presenetilo, če tudi ne bodo dovolili ali omogočili tega, da se začasno prostorska stika študentov rešuje enako, kot se v kampih, z urejenimi bivalnimi kontejnerji. Argument bo zagotovo, da zakon tega ne omogoča. Tisti zakon, ki so ga napisali oni.

Mitja Vilar, Šmarje Sap