Politika je navadna potovalna agencija

Pred približno enim letom sem na tem mestu objavil izmišljeno pismo Roberta Goloba . Pisal je šestnajsti predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič in v njem razočarano ugotovil, da ga premalo cenimo. Zaradi takšnega podcenjujočega odnosa državljanov do njega se je odločil, da se te igre ne gre več, skratka, da bo vrgel puško v koruzo in nas prepustil toku zgodovine. Če je šef vlade najverjetneje že nekajkrat v sebi sprejel odločitev, da ima vsega poln kufer, pa tega zares ni nikoli javno izrekel.