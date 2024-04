Čeprav je priznala pomen svoje vloge v seriji Evforija pri ozaveščanju in zastopanju transspolnih posameznikov v medijih, je dejala, da je prišla do točke, ko želi preseči omejitve, ki jih prinaša vloga transosebe. Schaferjeva je dodala, da ne želi več sprejemati vlog transspolnih oseb, kljub občutku odgovornosti do transskupnosti, ter obenem poudarila, da bi z bolj raznolikimi vlogami naredila uslugo ne samo sebi, ampak tudi transgibanju.

Komentarji igralke, znane tudi po vlogi v zadnjem filmu iz franšize Igre lakote: Balada o pticah pevkah in kačah, odražajo dolgotrajno razpravo v Hollywoodu glede vlog transspolnih likov. Nekateri igralci, kot je na primer Eddie Radmayne, ki je igral transspolni lik v Danskem dekletu, so izrazili obžalovanje zaradi prevzemanja transvlog, drugi pa trdijo, da bi moralo biti igranje povezano z idejo vživetja v druge vloge, ne glede na osebne lastnosti.