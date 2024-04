Na videoposnetku na instagramu je nekdanja manekenka podrobno opisala svoje obroke, ki vsebujejo samo 755 kalorij na dan. Njen dan se je začel s kašo in kavo z brezkaloričnim sirupom. Za kosilo je pojedla zvitek z brezkalorično česnovo majonezno omako na vrhu, medtem ko je za večerjo pripravila nizkokalorični piščančji kari, ki ga je nadgradila s prigrizkom v obliki nizkokaloričnih čokoladnih kroglic. »Vse to je bilo samo 755 kalorij in mi je pomagalo ostati v kaloričnem primanjkljaju,« je med drugim ponosno sporočila Priceova ob videoposnetku ter pripomnila, da so bili izdelki všeč tudi njenim otrokom. Pri tem pa je še dodala: »Če imam slab dan, se trudim zaužiti čim manj kalorij in si tako zagotovim, da ne bom imela slabega tedna!«

Šestinštiridesetletna Katie Price je postala znana v poznih 90. letih kot model in se nato uveljavila v medijih kot ena najprepoznavnejših in najkontroverznejših osebnosti v Veliki Britaniji. Poleg svojega manekenskega dela je bila znana po nastopih v resničnostnih oddajah, v katerih je odkrivala svoje zasebno življenje, ukvarjala pa se je še z vrsto drugih stvari, od pisanja otroških knjig do glasbe, čeprav je medije najbolj zanimala zaradi svojega burnega zasebnega življenja, vključno z raznimi romantičnimi razmerji in ločitvami.