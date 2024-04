Odgovornost za napad je prevzela Islamska država, ruske oblasti pa že vseskozi trdijo, da sta vanj vpletena tudi Zahod in Ukrajina. Doslej je bilo v Rusiji zaradi domnevne vpletenosti v napad pridržanih več kot deset ljudi, osem pa jih je bilo obtoženih kaznivih dejanj, povezanih s terorizmom. Med njimi je tudi četverica iz Tadžikistana, ki je obtožena izvedbe napada, v katerem je bilo ubitih 144 ljudi, več kot 380 pa ranjenih.

Danes so iz ruske prestolnice sporočili, da so preiskovalci odkrili tudi, da je eden od domnevnih napadalcev 24. februarja lani na mobilnem telefonu iskal fotografije dvorane Crocus v moskovskem predmestju Krasnogorsk, kjer se je 22. marca zgodil napad. Fotografije naj bi nato posredoval drugim. Po navedbah preiskovalcev je eden od osumljencev njihove ugotovitve potrdil v svojih izjavah, gradivo, ki so ga našli, pa bi po njihovi oceni lahko potrjevalo povezavo med napadom in konfliktom v Ukrajini.

V Kijevu in na Zahodu medtem menijo, da poskuša Rusija izkoristiti tragedijo in da na njihovo vpletenost namiguje brez dokazov. ZDA in Francija naj bi Rusiji celo posredovale koristne informacije, a so iz Kremlja danes sporočili, da o tem nimajo informacij.