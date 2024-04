Na primorski avtocesti bo zaradi nujnega popravila vozišča od sobote od 12. ure do nedelje do 20. ure promet med Brezovico in Vrhniko proti Kopru v dolžini približno 1,5 kilometra potekal po prehitevalnem pasu. V soboto med 13. in 19. uro bo enak prometni režim veljal na 500 metrov dolgem odseku avtoceste med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. V nedeljo med 12. in 19. uro pa bo promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru po prehitevalnem pasu potekal v dolžini približno 4,5 kilometra.Iz Darsa zato opozarjajo, da je glede na napovedano skoraj poletno vreme in siceršnje povečane prometne tokove pričakovati zastoje.

Zastoje zaradi vzdrževalnih del je pričakovati tudi na štajerskem kraku avtoceste. V soboto od 4. do 23. ure bo promet med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru v dolžini približno 2,5 kilometra potekal le po enem prometnem pasu.V nedeljo od 4. do 23. ure pa bo promet na tem odseku po enem pasu potekal v dolžini približno enega kilometra.

V soboto od polnoči do 20. ure bo promet po enem pasu zaradi del potekal tudi na odseku med priključkom Maribor jug in razcepom Slivnica proti Mariboru, med 7. in 19. uro pa med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Fram proti Mariboru.

V soboto bo med 5. in 20. uro promet oviran med priključkoma Celje zahod in Žalec proti Ljubljani, od 6. do 17. ure pa bo tudi na območju priključka Šempeter proti Ljubljani.

Promet bo te dni oviran tudi na delu dolenjske avtoceste. Od danes od 8.30 do sobote do 23. ure tako promet med Ivančno Gorico in Grosupljem v smeri Ljubljane v dolžini približno dveh kilometrov poteka le po prehitevalnem pasu. Tudi tu obstaja nevarnost zastojev.