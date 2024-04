Predsednik francoskega sindikata kolesarjev Pascal Chanteur je danes opozoril na kolutne zavore. V pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP je vse odločevalce v kolesarstvu pozval k pogovoru o varnosti športnikov in sprejetju ukrepov."Ali moramo počakati, da se zgodi še ena smrt? Da se kolesarju odrežeta obe nogi in izgubi življenje med tekmo, da se ljudje začnejo zavedati? Če je takšno splošno mnenje, ne bomo čakali zelo dolgo, da se bo to zgodilo," je bil ogorčen.

🚨 CAÍDA EN EL PELOTÓN🚨 Entre los caídos, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Quinten Hermans y Jonas Vingegaard 🏆 @bancosabadell 🔴 MORE INFO ⬇️ 🔗 https://t.co/JABIxm2MWO#Itzulia2024pic.twitter.com/YnprHUo5Nr — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 4, 2024

Za kolesarskega sindikalista glavno težavo predstavljajo kolutne zavore, ki po njegovem mnenju niso ustrezna oprema za cestne dirke. Omogočajo namreč zasilno, brutalno, instinktivno zaviranje, zaradi katerega takoj naredite napako. "Enako velja za prestave. Po klancih navzdol vozijo s hitrostjo 80 km/h. Ko padeš, se ne moreš rešiti."

Medtem pa je direktor enodnevne kolesarske klasike Pariz - Roubaix Thierry Gouvenou, ki bo na sporedu v nedeljo, v pogovoru za športni časnik L'Equipe izpostavil, da nesreče naraščajo zaradi povečane hitrosti na dirkah. Po njegovem mnenju je bil dosežen ogromen napredek pri aerodinamiki in zaviranju, kolesarji pa vozijo veliko prehitro. Zato je še pozval, da se začne razmišljati o težavah s hitrostjo. "Vsi smo lahko opazili, da število padcev narašča. Zato se moramo zavedati, da padci niso le posledica proge. Po mojem mnenju, govorim tudi kot nekdanji kolesar, so padci posledica hitrosti," je opozoril Gouvenou.

Video of the crash of Primož Roglič 😱 #Itzulia2024pic.twitter.com/4eGf9lKUPY — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) April 3, 2024

Ob tem je omenil, da ga je več voznikov v spremljevalnih avtomobilih dirke in na motorjih opozorilo, da se bojijo za lastno varnost, ko lovijo kolesarje med spusti z gorskih prelazov, ko dosegajo hitrosti tudi več kot 100 km/h.

Gouvenou je za nedeljsko dirko sprejel nekaj previdnostnih ukrepov. Med drugimi je dodal šikano pred najtežjim kamnitim odsekom v gozdu Arenberg, da bi zmanjšal hitrosti.