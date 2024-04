Sedem humanitarnih delavcev je bilo v ponedeljek ubitih, ko so bili v več avtomobilih na poti, da prebivalcem območja dostavijo nujno potrebno hrano, ki jo je pred tem v palestinsko enklavo prek pomorskega koridorja dostavila ladja. Umrli so bili Britanci, Avstralka, Poljak, dvojni državljan ZDA in Kanade ter Palestinec.

Danes je izraelska vojska sporočila, da so vojaki, ki so vozila spremljali z brezpilotnimi letalniki, enega od humanitarcev zamenjali za oboroženega borca Hamasa. Vojska je namreč po lastnih navedbah torbo, ki jo je imel humanitarni delavec, zamešala za puško.

Izraelski vojaki so nato napadli eno od vozil in opazili ljudi, ki so zbežali v drugo vozilo. Zatem so izvedli še napada na drugo in tretje vozilo. Vojska je tri napade izvedla v roku štirih minut in pri tem ubila vseh sedem humanitarcev.

V poročilu so še poudarili, da je napadu botrovala slaba komunikacija med vojaki, saj je WCK pred tem posredovala vse potrebne informacije glede konvoja. Izraelska vojska je zaradi napada na humanitarce odpustila tudi dva višja častnika iz enote, ki je bila vpletena v napad.