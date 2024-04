Ves izkupiček bo šel v dobrodelne namene v pomoč otrokom iz projekta Botrstvo. V današnjem dramatičnem finalu dražbe za podpisano čelado, s katero je Peter Prevc v Planici še zadnjič pristal na najvišji stopnički in poletel v športni pokoj, je največ ponudil »gospod Samo«.

Gre za direktorja družbe Bauhaus Slovenija Sama Kupljena, ki je najvišji denarni znesek ponudil tudi na dražbi pred osmimi leti, ko so v podjetju Bauhaus na dobrodelni radijski dražbi Vala 202 za pomoč otrokom iz projekta Botrstvo za skakalne smuči Petra Prevca odšteli kar 45.000 evrov. Šlo je za smuči, s katerimi je šampion skakal v rekordni sezoni 2015/16, ki jo je kronal z osvojenim velikim kristalnim globusom za zmago v skupnem seštevku sezone svetovnega pokala.

V petnajstih letih tekmovanj v svetovnem pokalu je Peter Prevc dvakrat zamenjal opremljevalca smuči, večkrat letno drese, v zadnjih letih pa tako kot celotna reprezentanca tekmoval s čelado, ki jo je krasila podoba orla. »Čelado podpišem, vam jo predam in zaupam, da jo predate naprej.«

Pred desetimi leti je Val 202 sicer pripravil prvo večjo dobrodelno dražbo za pomoč otrokom iz projekta Botrstvo, z dražbami pa so zbrali že več kot 260.000 evrov. Za to so najzaslužnejši donatorji in seveda športniki, ki so se odločili za dobrodelno gesto. Med njimi tudi Peter Prevc, Luka Dončić, Tadej Pogačar, Primož Roglič, Anže Kopitar, Cristiano Ronaldo, Chris Froom.

Potem ko je Prevčeva čelada postala last novega lastnika, ki je že pred osmimi leti odkupil tudi Prevčeve smuči, sta voditelja oddaje novega lastnika dragocene opreme zbodla, da mu zdaj manjka samo še skakalni dres za preizkus v skokih.

V finalnem duelu dražbe na Valu 202 je ob Kupljenu sodeloval še Denis Potočnik (McDonald's). Dražba, ki sta jo vodila Aleš Smrekar in Tadej Košmrlj, se je začela z izklicno ceno 10.947 evrov za čelado. Kupljen je ponudil 11.000 evrov, njegov tekmec je zvišal na 15.001 evrov. Oba sta še nekajkrat zvišala svojo ponudbo, a na koncu Potočnik ni šel več čez 24.000, kolikor jih je ponudil Kupljen. Tik ob zaključku pa je končni znesek povišal še za 6000 evrov.

V oddajo se je v živo oglasil tudi Peter Prevc, ki je sporočil, da čelado z veseljem predaja: »V višji namen.«