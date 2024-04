Slovenski nogometni pokal je v letošnji sezoni tekmovanje presenečenj. V ponedeljek bosta na žrebu v bobnu prvoligaša Mura (6. mesto na lestvici prve lige) in Rogaška (8. mesto na lestvici) ter drugoligaša Gorica in Beltinci. Glede na trenutno formo je favorit za lovoriko Rogaška, ki je v Kranju izločila Triglav s 3:2, potem ko je imela veliko premoč (streli 25:7). Radomljanom šok terapija z zamenjavo trenerja Oliverja Bogatinova še ni prinesla učinka, saj jih je izločila Gorica in pripravila največje presenečenje. Novogoriškemu drugoligašu je uspel popoln preobrat, saj je po zaostanku 0:1 zmagal s kar 4:1. Prava drama je bila v edinem prvoligaškem obračunu na Bonifiki, kjer je Mura po enajstmetrovkah izločila Koper. Potem ko je bilo po rednem delu in podaljških 1:1, je odločitev padla po šestih serijah enajstmetrovk. Koper je bil v prednosti, ko je vratar Koprivec v drugi seriji ustavil strel Kurtovića, a je nato v četrti Pabai žogo poslal v prečko, v šesti pa Lauš čez gol. Izpad v pokalu je hud udarec, saj je bil pokal edina možnost, da si Koper priigra nastop v Evropi. Očitno je, da sta oče Ante v vlogi predsednika kluba in sin Ivica Guberac kot športni direktor povsem zgrešila pri kadrovanju. Ceno za neuspeh bo plačal trener Aleksander Radosavljević, zamenjal naj bi ga Oliver Bogatinov.

Izidi četrtfinala slovenskega pokala: Triglav – Rogaška 2:3 (1:1, Momčilovski 24, Horvat 50; Mijić 10, Korošec 49, Thalisson 72), Gorica – Radomlje 4:1 (1:1, Kadrić 34, 60, Barzca 55, Marjanac 77; Kukovec 10), Koper – Mura 5:6 po 11metrovkah (1:1, 1:1, 0:0), Ilirija – Beltinci 1:2 po podaljšku (0:0, 0:0, Lukežič 103; Kaučič 101, Kralj 115).