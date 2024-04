»Na decembrskem obisku Kitajske sem videl tovarne brez ljudi, torej tovarne brez stroškov dela. Gre za kvantni skok. Bruto domači proizvod (BDP) EU predstavlja 15 odstotkov svetovnega BDP. Z leti pada, prehitela nas je Kitajska. Pričakovati je, da bodo vsi električni avtomobili v Nemčiji kmalu kitajski,« je na posvetu strateško-razvojnega inovacijskega partnerstva SRIP ACS+, katerega nosilec je ACS, Slovenski avtomobilski grozd, zbrane dregnil Iztok Seljak, direktor Hidrie Holdinga, koordinator Misije Gremo.

Številni vidijo rešitev za nehvaležne trende za Evropo v zelenem in digitalnem prehodu. Pri tem so bili predstavniki najpomembnejših slovenskih dobaviteljev globalni avtomobilski industriji že leta 2021 povezani in daljnovidni. Takrat je slovenska avtomobilska industrija namreč sprejela odločitev o svoji celoviti zeleni in digitalni preobrazbi. Oblikovala je Misijo Gremo (GREen MObility), vzorčen primer povezovanja gospodarstva, znanosti in države, s katerim naša avtomobilska podjetja pospešeno prehajajo iz proizvodnje komponent in sistemov za motorje z notranjim zgorevanjem v razvoj in proizvodnjo komponent, sistemov in tehnologij za električna in elektrificirana vozila prihodnosti. Misijo je odločno podprla Vlada Republike Slovenije, zato je z avtomobilskimi podjetji in raziskovalnimi institucijami maja 2023 podpisala dogovor o strateškem partnerstvu. Projekti iz Misije Gremo so doslej dobili deset milijonov evrov državnih pomoči, letos pričakujejo od 15 do 20 milijonov evrov. Ciljni letni znesek za prihodnjih šest let je 30 milijonov evrov nepovratnih spodbud.

Četrtina nagrajenih inovacij GZS

V slovenski avtomobilski industriji deluje več kot sto dobaviteljev prvega in drugega nivoja in več kot 600 poddobaviteljev nižjih nivojev dobaviteljske verige. Številne nagrade za inovacije, ki jih podjetja vsako leto prejemajo za različne razvojne dosežke, pričajo o tem, da avtomobilska industrija predstavlja enega najprodornejših segmentov slovenskega gospodarstva. Na lanskem Dnevu inovativnosti GZS so denimo pobrali več kot četrtino vseh nagrad. Tovrstni inovativni preboji so za nastop na zahtevnih globalnih trgih, ki nenehno iščejo nove priložnosti in inovativne odgovore na sodobne izzive, nujni. Zato se podjetja v Misiji Gremo že veselijo novih projektov, med drugim investicije, osredotočene na razvoj rešitev za baterijske sisteme električnih vozil prihodnosti, imenovane BATMAN, in investicije, namenjene novim rešitvam zniževanja mase vozil LIGHTWEIGHT. Med vodilnimi podjetji slovenske avtomobilske industrije so: Domel, Hidria, Iskra Mehanizmi, Kolektor, Mahle Electric Drivers Slovenia, Sij Acroni, Talum, LTH Castings, TPV Automotive, TAB.

Podpora Vlade Republike Slovenije

Strateškega posveta se je udeležil predsednik Vlade RS dr. Robert Golob z ministrom za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorjem Papičem ter ministrom za okolje, podnebje in energijo Bojanom Kumrom. Predstavniki generatorjev inovativnosti so premierja Goloba in prisotne ministre seznanili s konkretnimi aktivnostmi na področju inovativnega razvoja izdelkov in rešitev v Misiji Gremo ter jim predstavili prebojne in nagrajene inovacije za zeleno in digitalno preobrazbo avtomobilske industrije. Golob je napovedal nadaljnjo podporo države. Poudaril je, da bomo kvantni skok lahko naredili samo na podlagi inovativnosti. Slovenska podjetja v Misiji se namreč lahko pohvalijo s številnimi projekti ter konkretnimi rešitvami in prebojnimi inovacijami, ki podpirajo udejanjanje straških ciljev Misije Gremo. Te Slovenijo postavljajo v center razvoja novih tehnologij za zeleno in trajnostno mobilnost. K temu je ogromno pripomoglo tudi razumevanje slovenske politike, da naša podjetja v avtomobilskem in mobilnostnem sektorju za krepitev svoje konkurenčnosti nujno potrebujejo preobrazbo. Predvsem na področju komponent in sistemov za elektromotorske pogone električnih vozil, pri baterijskih hranilnikih energije ter lahkih materialih in konstrukcijah, s spremljajočim razvojem novih izdelavnih tehnologij za celovito zeleno in digitalno preobrazbo.

Sodelovanje za skupno dobro

Vsega tega pa zagotovo ne bi bilo brez odličnega sodelovanja partnerjev v tem, za avtomobilsko industrijo izjemno pomembnem projektu. Ti se namreč dobro zavedajo, da sami nikoli ne bodo mogli doseči tega, kar lahko s skupnim razvojem in nastopom na trgu. Prebojne rešitve, razvite v Misiji Gremo, in izkušnje, ki jih partnerji pri tem pridobivajo, so neprecenljive. Med njimi se tkejo tudi močne vezi, zaradi katerih vsi postajajo boljši in močnejši ter si medsebojno pomagajo na različnih področjih. Tako sodelovanje ne poteka le na tehnično-tehnoloških področjih, ampak tudi drugod. Ob lanskih katastrofalnih poplavah so zato partnerji brez odlašanja takoj priskočili na pomoč kolegom iz TAB in KLS ter jim ponudili svoje strokovnjake za sanacijo uničenih in poškodovanih proizvodenj ter tako pomembno pomagali pri njihovem ponovnem zagonu svojih aktivnosti.