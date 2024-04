Turistično društvo (TD) Hraše, ki prebivalce Hraš v občini Medvode v druženju in ohranjanju kulturne in naravne dediščine povezuje že 35 let, in Društvo športnih psov Slovenije v nedeljo vabita na deseto prireditev Memorial Henrika Sečnika. Dogodek, katerega rdeča nit je mednarodno tekmovanje vlečnih psov vseh pasem, vsako leto pripravijo v spomin na pokojnega prijatelja, velikega ljubitelja psov in odličnega tekmovalca Henrika Sečnika, ki se je smrtno ponesrečil pred dvanajstimi leti.

Na progi v dolžini štiri kilometre se bo v različnih kategorijah (voziček, skuter, bikejoring in canicross) pomerilo 97 tekmovalcev in njihovih psov iz Slovenije, Italije, Avstrije in Hrvaške. Kot so pojasnili v TD Hraše, ima pri canicrossu pes oprsnico in je z elastično vrvjo navezan na vodnika, ki je v športnih copatih, pri bikejoringu pa vodnik sedi na kolesu, ki ga vleče pes. ​Starti in cilji bodo pred kmetijo Janhar, po koncu tekmovanja pa se bodo obiskovalci in njihovi štirinožni prijatelji lahko udeležili sproščenega teka s kužki.

Priprave tudi na kresovanje

Po besedah Joži Kumer iz TD Hraše organizatorji mednarodnega tekmovanja pričakujejo okrog tisoč obiskovalcev, za katere so pripravili pester spremljevalni program. Lokalni ponudniki bodo na stojnicah predstavili pestro paleto izdelkov: od mlečnih, mesnih do žitnih in medenih. »Na voljo bosta gostinska ponudba in pokušnja štrukljev, kupiti bo mogoče tudi pasjo hrano in opremo za pse. Za najmlajše obiskovalce bomo priredili različne zabavne delavnice, pika na i pa bosta izdelava cvetja iz papirja in poslikava obraza,« je povedala Kumerjeva in dodala, da v Hraše ob lepem vremenu vselej vabita tudi čudovita okolica in sprehod do tamkajšnjega mokrišča.

V TD Hraše pa so z mislimi tudi že pri junijskem kresovanju. Na kresni večer, 23. junija, namreč člani društva skupaj s podporniki tradicionalno obujajo stare običaje kresnega večera ter ob mlaki v Hrašah zakurijo kres in pripravijo kulturni program, ki mu sledi zabavno druženje ob narodnozabavni glasbi in okusni hrani in pijači. Letošnje kresovanje bo še veličastnejše, saj bo sovpadalo s 30. obletnico ustanovitve medvoške občine. Jeseni se bodo v TD Hraše vključili v projekt evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, v okviru katerega bodo med drugim priredili manjšo čistilno akcijo, 26. decembra pa se bodo od leta poslovili s svojo največjo prireditvijo – blagoslovom konj.