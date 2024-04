Nastop na olimpijskem odbojkarskem turnirju v Parizu so si že zagotovili Francija kot gostiteljica, Brazilija, Egipt, Japonska, Kanada, Nemčija, Poljska in ZDA, kar pomeni, da so prosta štiri mesta. Pripadla bodo reprezentancam, ki bodo po zadnjem turnirju rednega dela lige narodov najvišje na svetovni lestvici. Slovenski odbojkarji so trenutno v dobrem položaju. Od reprezentanc, ki si še niso priborile olimpijske vozovnice, sta pred Slovenijo le Italija na tretjem mestu (342,43 točke) in Argentina na šestem (314,35), le mesto za njo je Slovenija (307,12). Srbija, ki je deveta – vmes je še Francija – ima skoraj 54 točk manj (253,22), še bolj pa zaostajajo Kuba (236,96), Nizozemska (314,58), Turčija (210,73) …

Urnaut se že pripravlja na reprezentančni zbor

»V lanski sezoni smo videli, koliko točk lahko prinese zmaga in koliko točk lahko odnese poraz oziroma ena sama izgubljena tekma, kakršna je bila tekma proti Bolgariji. Prav zato bo še toliko bolj pomembno, kako bomo začeli ligo narodov. Vselej poudarjam, da se bomo morali osredotočiti na vsako tekmo posebej. Naredili bomo prav vse, da se uvrstimo na olimpijske igre. Ob tem bomo igrali doma, kar je odlično. Leta 2015, ko so pri nas na prijateljski tekmi gostovali Brazilci, sem predsedniku zveze Metodu Ropretu dejal, da bomo nekoč v Stožicah igrali ligo narodov in jih napolnili. To se bo zdaj uresničilo,« je na včerajšnji novinarski konferenci v Ljubljani povedal Tine Urnaut, ki je že končal klubsko sezono na Japonskem.

»Ne vem, kdaj mi v zadnjih 15 letih pred reprezentančnim zborom ni bilo treba igrati tekem. Po prihodu z Japonske sem si vzel nekaj prostih dni, zdaj pa že nekaj časa treniram po programu reprezentančnega kondicijskega trenerja Gioeleja Rosellinija. Upam, da bodo drugi prišli iz klubov v dobri formi – verjetno bo zamudil le Jan Kozamernik, ki ga čaka finale lige prvakov – in da bomo izkoristili prav vsak trening ter se dobro pripravili že za prvi turnir lige narodov v Turčiji,« je še dejal 35-letni kapetan slovenskih odbojkarjev, ki je zadnji dve leti igral za JTEKT Stings. Veseli se reprezentančnega zbora in obljublja, da je pred slovenskimi odbojkarji zelo lepo poletje. Končni cilj je Pariz.

Ponudba za ligo narodov do leta 2027

Tudi v želji, da bi domači turnir slovenskim odbojkarjem olajšal pot proti glavnemu mestu Francije, je Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) šla v kandidaturo za organizacijo enega od turnirjev lige narodov. Z aktivnostmi je začela takoj po tem, ko se olimpijske kvalifikacije na Japonskem niso izšle po slovenskih željah. Na koncu je bila kandidatura uspešna, verjetno pa je k temu pripomoglo tudi to, da je Slovenija z odliko priredila evropsko prvenstvo leta 2019 in tri leta pozneje svetovno prvenstvo ter še vrsto drugih dogodkov.

»Zavedali smo se težav, omejitev in velike konkurence, predvsem tistih, ki se še niso uvrstili v Pariz. Letošnja sezona lige narodov prinaša šest turnirjev, od tega so trije že pokriti z dolgoročnimi pogodbami, med preostalimi tremi pa smo si izbrali prav zadnji turnir in ga tudi dobili. Vemo, kaj tej reprezentanci pomeni igranje pred domačimi navijači, zato smo na OZS naredili vse, da bi pridobili organizacijo tega turnirja. Z izkušnjami, ki smo si jih nabrali pri dosedanjem organiziranju dogodkov, in tudi ugledom, ki ga uživamo, nam je to uspelo,« ni skrival zadovoljstva Metod Ropret, predsednik OZS, ki ima že v rokah ponudbo Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB), da bi ligo narodov organizirali tudi v naslednjih treh letih.

Po vstopnicah sprašujejo tudi na Filipinih in Tajskem

»Prve pogovore smo že opravili, a moramo s sodelavci vse še dobro proučiti in pretehtati. Ocenjujem, da se takšne priložnosti ne pojavljajo velikokrat, zato se ne izpuščajo iz rok. Če se vrnem k letošnjemu dogodku: prepričan sem, da bodo Stožice polne, da bomo spet podoživeli to, kar smo doživeli na evropskem in svetovnem prvenstvu, in da bodo fantje dosegli edino, kar jim v teh bleščečih karierah še manjka, torej nastop na olimpijskih igrah,« je o željah povedal Ropret.

Čeprav bo ljubljanski turnir lige narodov potekal v času evropskega prvenstva v nogometu v Nemčiji, je Ropret prepričan, da to ne bo vplivalo na obisk slovenskih tekem v Stožicah. Z včerajšnjim dnem se je tudi že začela predprodaja vstopnic, ki jih je mogoče kupiti na prodajnih mestih Eventima in Petrola. Veliko je zanimanja zanje tudi iz Italije, Poljske, Srbije, Hrvaške, Nemčije in celo Tajske ter Filipinov.

Pred Ljubljano v Antalyo in Fukuoko Slovenski odbojkarji bodo svoj prvi turnir lige narodov igrali od 22. do 26. maja v Antalyi v Turčiji, njihove nasprotnice pa bodo Nizozemska, Francija, Kanada in Poljska. Na drugem turnirju, ki bo od 5. do 9. junija, jih v Fukuoki na Japonskem čakajo tekme s Turčijo, Brazilijo, Japonsko in Bolgarijo. Zaključni turnir najboljše osmerice bo med 27. in 30. junijem v Lodžu na Poljskem, vendar ne bo več odločal o potnikih na olimpijske igre.