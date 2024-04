Zadnji krog lige ABA bo za oba slovenska predstavnika še kako pomemben. Cedevita Olimpija v boju za četrto mesto, ki prinaša prednost domačega parketa v četrtfinalu, danes gostuje pri Ciboni. V primeru zmage bo za dvig na lestvici potrebovala poraz Mege na gostovanju pri Igokei. V primeru poraza lahko pade celo na šesto mesto, če bi Zadar na gostovanju presenetil Partizana. Krka bo na delu jutri in še upa, da se bo izognila zadnjemu mestu. Za takšen razplet bi potrebovala uspeh v Čačku proti Borcu in poraz Mornarja na gostovanju pri Igokei. Kredibilnost jadranskega tekmovanja so zamajali termini tekem zadnjega kroga, saj se denimo obračuna, ki odločata o zadnjem mestu, ne igrata ob istem času. Še dodatno pa dejstvo, da ne Krka ne Mornar pravzaprav še ne vesta, ali zadnje mesto pomeni izpad iz lige ali dodatne kvalifikacije s poražencem finala druge lige ABA. Kdaj bo dokončno znano, ali se bo tekmovanju pridružil klub iz Dubaja in ali bo to pomenilo širitev lige na 16 klubov, ni jasno.

Pri košarkarski Olimpiji so na tekmi proti Krki v predzadnjem krogu lige ABA dosegli novo dno, potem ko se je zdelo, da so ga v letošnji sezoni že večkrat. Igra proti Novomeščanom je bila brezkrvna, nepovezana in brez prave energije. Italijanski trener Simone Pianigiani je v sodelovanju z vodstvom kluba povsem zgrešil sestavo moštva, saj je očitno, da prave kemije med igralci ni, čeprav so vsi redno in dobro plačani, in da vsi skupaj čakajo le še na zaključek sezone. Če k temu dodamo še nepotrebni sagi z Zoranom Dragićem in Alenom Omićem, ki so ga po koncu lanske sezone odslovili, nekaj mesecev kasneje pa znova pripeljali nazaj, je komedija zmešnjav popolna. V celotnem kaosu se ne znajde niti trener Zoran Martić, ki je prišel kot gasilec, a je očitno, da njegovi prijemi nimajo učinka pri igralcih. Po tekmi s Krko v Novem mestu je bil vidno skrušen, saj zagotovo tudi sam ni pričakoval tako slabe predstave.

Izkupiček vsega skupaj je, da Ljubljančani zelo verjetno rednega dela ne bodo končali med prvimi štirimi moštvi, kar je po letošnji blamaži v evropskem pokalu nov udarec za ugled kluba. Proti Ciboni bodo kapetan Jaka Blažič in soigralci poskušali izvleči zmago, nato pa upali, da bo Igokea zbrala dovolj motivacije, da se resno in ambiciozno postavi po robu Megi. »Na zadnji tekmi rednega dela tekmovanja želimo prikazati čim boljšo predstavo in doseči zmago proti Ciboni. Obračun bo na neki način že priprava na četrtfinale, v katerem bo cilj napredovanje, ne glede na to, s kom in kje bomo igrali,« pravi Zoran Martić, košarkar Alen Omić pa dodaja: »V Zagreb se odpravljamo po zmago, ki jo potrebujemo. Če nam uspe, bomo v soboto pozorno spremljali tudi tekmo Mege v Laktaših.«

Liga ABA, 26. krog, danes ob 18. uri: Cibona – Olimpija, ob 20. uri: Studentski centar – Budućnost, jutri ob 17. uri: Igokea – Mega, ob 19. uri: Borac – Krka, ob 21. uri: FMP – Mornar, nedelja ob 18. uri: Split – Crvena zvezda, ponedeljek ob 19. uri: Partizan – Zadar, vrstni red: Crvena zvezda 21-4, Partizan 19-6, Budućnost 18-7, Mega in Olimpija po 15-10, Zadar 14-11, Igokea 13-12, Studentski centar in Split po 11-14, Cibona, Borac in FMP po 9-16, Mornar 6-19, Krka 5-20.