Ugibanj, kdo bo na mestu vodje alpskega smučanja pri Smučarski zvezi Slovenije zamenjal Miho Verdnika, ni več. Odbor panoge je na torkovi seji, ki so jo zaprli za javnost, potrdil Matjaža Šarabona. Do ponedeljka, ko bo zasedal zbor, je sicer še kandidat. »O trenerskih imenih in sestavi reprezentanc za prihodnjo sezono je še prenagljeno govoriti. S predsednikom zbora in odbora Janezom Bijolom bova od ponedeljka naprej opravljala pogovore z vsemi zdajšnjimi trenerji ter si prizadevala, da čim prej najdemo ustrezno ekipo,« je ob vnovičnem prihodu v prostore Smučarske zveze Slovenije povedal Matjaž Šarabon.

Nekoč poslovni direktor s trikrat nižjim proračunom

Šarabon je bil pred 15 leti poslovni direktor alpskega dela SZS, in sicer v času, ko je imela panoga na razpolago 1,2 milijona evrov, medtem ko je zdajšnji proračun trikrat višji. »V preteklosti se je kandidat za vodjo panoge že izkazal. Dokazal je, da je mogoče voditi panogo s precej nižjim proračunom. V alpskih disciplinah je v zadnjem času prišlo do finančne nediscipline, na kar je vplivala tudi odpoved Vitranca,« je pojasnil direktor SZS Uroš Zupan. Včerajšnja prisotnost direktorja na predstavitvi je bila jasen signal, da je v dogajanje vpletena tudi krovna zimska organizacija ter da njen predsednik Enzo Smrekar še zdaleč ni ravnodušen ob izgubljanju ugleda nekoč nacionalne slovenske športne panoge. Janez Bijol je dejal, da se za zaprtje seje odbora niso odločili, ker bi imeli kar koli skrivati pred javnostjo, temveč zato, ker morajo naprej pregledati finančno stanje. »Pregledali smo poročila in rezultate minule sezone. Res je, da nas v prihodnosti zanima večji vložek v otroško in mladinsko smučarijo. Okvirni proračun imamo sestavljen, a ga moramo še uskladiti in potrditi, preden ga damo v javnost. Verjamem, da bomo to storili do konca aprila, končni proračun pa bomo sprejeli na seji odbora, ki bo sredi maja,« je pojasnil Janez Bijol. »Ko sem dva dni po končani nordijski sezoni v Planici prejel še zadnje finančno poročilo, sem moral reagirati. Moram pa poudariti, da tudi pri otroški in mladinski smučariji nismo bosi. V kategorijah od 12 do 16 let smo imeli v tej sezoni 270 tekmovalcev iz 32 klubov.«

Protikandidat brez glasu

S prihodom Matjaža Šarabona v Podutik je videti, kot da je alpsko smučarsko oblast prevzela opozicija. Po naših informacijah pa je kljub temu zanimivo, da Šarabon ni bil glavni kandidat opozicije. Na seji odbora je bil njegov protikandidat Tilen Trdan, medtem ko se je Mojca Ogris, ki v zadnjih letih živi in opravlja raznorazne vidne funkcije v tujini, umaknila že pred sejo. »Za Matjaža Šarabona je glasovalo vseh sedem članov odbora, tako da je bil sklep o izbiri soglasen,« je dodal Janez Bijol.

Z izjavo za javnost se je javil tudi dolgoletni vodja alpskega smučanja Miha Verdnik: »Hvaležen sem za priložnost, ki mi jo je Smučarska zveza Slovenije zaupala pred osmimi leti. Na prehojeno pot gledam s ponosom in veseljem, saj je bilo to obdobje lepo in tudi uspešno za panogo. Po najboljših močeh smo si prizadevali za najboljše pogoje za tekmovalce, panogo in za Smučarsko zvezo Slovenije. Prepričan sem, da ima alpsko smučanje lepo prihodnost in da nas bodo naši mladinski in otroški tekmovalci kmalu navduševali v svetovnih članskih programih. Gledalcem in podpornikom, tekmovalcem, sodelavcem, sponzorjem in vsem klubom bi se rad zahvalil za zaupanje in podporo, novemu vodstvu pa iskreno želim vse najboljše.«

*** V alpskih disciplinah je v zadnjem času prišlo do finančne nediscipline, na kar je vplivala tudi odpoved Vitranca. Uroš Zupan, direktor SZS