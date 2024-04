Ko na Arso izdajo opozorilo pred vremenskimi neprilikami, o tem obvestijo državljane, medije in upravo za zaščito in reševanje, ta pa ga posreduje naprej po svoji adremi. Tudi uprava javnost obvešča preko Centra za obveščanje in regijskih centrov, obvestilo pa se širi po državi preko tradicionalnih medijev. (Foto: Luka Cjuha)