Mestna občina Ljubljana je odprla Center urbanih športov Stožice oziroma rolkarski park pod vzhodno tribuno nogometnega stadiona Stožice (tribuna C). Namenjen je vožnji s skiroji, rolerji, rolkami in BMX-kolesi. Direktorica Športa Ljubljana Tatjana Polajnar, ki je omenjeni center označila za »novi biser športne infrastrukture v Ljubljani«, je dejala, da bodo v njem športna društva lahko izvajala občinski letni program športa, razmišljajo pa tudi o tem, da bi v poletnih mesecih Šport Ljubljana v centru ponujal počitniško varstvo.

Rolkarski park se razteza na skupno 1350 kvadratnih metrih površin in je razdeljen na dva dela, ki sta povezana z medetažo, kjer so med drugim garderobe in sanitarije. Nekoliko večji del parka je namenjen tako imenovani sekciji street (615 kvadratnih metrov), kjer so nameščeni elementi, ki imitirajo ulico. Drugi del, ki meri 440 kvadratnih metrov, je namenjen sekciji flow, ki imitira obliko praznega bazena. Polajnarjeva je poudarila, da sekcijo street lahko hkrati uporablja največ petnajst oseb, sekcijo flow pa največ deset oseb. Podrobnejši urnik rekreacije so objavili na spletni strani Športa Ljubljana.

Center urbanih športov Stožice bo ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih odprt med 14. in 22. uro, ob sobotah pa med 12. in 20. uro. Ob sredah in nedeljah bo center urbanih športov zaprt, je razvidno s spletne strani javnega zavoda Šport Ljubljana, ki bo upravljal parkom. Za takšen urnik so se odločili zaradi omejenega števila zaposlenih in ker pričakujejo, da bodo potencialni uporabniki v toplejšem delu leta raje uporabljali zunanje športne površine, je pojasnila Polajnarjeva. V prihodnjih mesecih bodo spremljali, kakšne bodo potrebe. »V Športu Ljubljana smo prilagodljivi. Če bo dodatno povpraševanje ali želje, bomo našli skupno rešitev glede delovnega časa,« je zagotovila. Ob tem je opozorila, da bodo v času razprodanih tekem na nogometnem stadionu Stožice Center urbanih športov najverjetneje morali zapreti, predvsem zaradi varnosti. Dodala je, da bodo uporabnike o tem predhodno obveščali prek svoje spletne strani.

Gradnja se je začela že leta 2020

Ureditev tega rolkarskega parka ima dolgo brado. Gradbeno dovoljenje za vključitev takšnega centra v športni park Stožice je občina pridobila že julija 2020. Pogodbo za gradnjo pod nogometno tribuno je občina z družbo Dema plus sklenila že oktobra 2020. Takrat je bila pogodbena vrednost gradnje nekaj manj kot 878.500 evrov z davkom na dodano vrednost. Dema plus bi skladno s pogodbenimi določili dela morala končati v roku šestih mesecev od sklenitve pogodbe.

Toda občina je z naknadnimi aneksi gradbincu podaljšala rok in priznala višje stroške. Iz aneksov je razvidno, da je bila gradnja na koncu dražja za nekaj več kot 241.000 evrov. Uporabno dovoljenje je bilo po podatkih občinske službe za razvojne projekte in investicije izdano sredi junija 2022. V službi za razvojne projekte in investicije so v preteklosti podražitev in občutno podaljšanje roka za dokončanje gradbenih del pojasnili s tem, da »gre za specifičen in kompleksen projekt, ki se umešča v že delujoč objekt«. Polajnarjeva je dodala, da je vse skupaj trajalo tako dolgo, ker je bilo treba del parkirne hiše popolnoma preurediti na novo v športni park in urediti požarni red.

Donacija za nakup opreme

Nato je sledilo še opremljanje rolkarskega parka. Pogodbo za dobavo in montažo opreme je občina sklenila avgusta 2023 z družbo Modro, ki naj bi naročena dela opravila v štirih mesecih, torej do konca lanskega leta. Toda ker se je njen podizvajalec umaknil iz posla, je družba Modro z občino najprej sklenila aneks za vključitev dveh novih podizvajalcev. Sredi decembra lani je sledil podpis drugega aneksa z družbo Modro, s katerim je občina izvajalcu podaljšala rok do sredine letošnjega januarja. Po podpisu tega drugega aneksa so nam na občini pojasnili, da je podaljšanju roka botrovala »zahtevnost izdelave lesenih skate elementov in prilagoditev prostora za montažo«.

Za ureditev in opremljanje prostora je občina družbama Dema plus in Modro skupno torej plačala več kot 1,6 milijona evrov. Predlog zaključnega računa občinskega proračuna za leto 2023 kaže, da je občina lani dobila donacijo za nakup opreme. Družba Lidl ji je podarila 250.000 evrov. Članica uprave družbe Lidl Slovenija Lilijana Remich je pojasnila, da je donacija del njihove pobude Lidl za vitalno Slovenijo, v sklopu katere so vse slovenske občine povabili k oddaji predlogov za donacijsko sofinanciranje lokalnih infrastrukturnih projektov, ki spodbujajo gibanje in zdrav življenjski slog. Med več kot 80 so izbrali predloge štirih občin, med njimi tudi omenjeni ljubljanski projekt. Glede na to, da je Remichova povedala, da so med četverico občin razdelili 345.000 evrov, je Center urbanih športov Stožice od Lidla dobil najvišji znesek.

