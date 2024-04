Na Finskem se je v zadnjih mesecih povečalo število prosilcev za azil, ki so brez vizuma v državo vstopili čez 1340 kilometrov dolgo mejo z Rusijo. Zaradi tega so že konec novembra zaprli vse mejne prehode z vzhodno sosedo. Decembra so nato dva prehoda odprli, a ju kmalu zatem znova zaprli. Finska je tudi večkrat obtožila Rusijo, da migrante namenoma pošilja na finsko mejo z namenom destabilizacije Finske kot odgovor na njeno članstvo v Natu.

»Odločitev bo veljala do nadaljnjega, vendar ne dlje, kot bo potrebno,« je sporočila finska vlada in dodala, da bodo mejni prehodi za pomorski promet v Haapasaariju, pristanišču Nuijamaa in Santio od 15. aprila dalje zaprti za rekreacijsko plovbo, da bi preprečili morebitno širjenje migracijske problematike na pomorske poti.