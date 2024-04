Velenje, Zagorje. Mestna občina Velenje je lani med 4. in 31. avgustom utrpela za 14 milijonov evrov škode. Od tega je 10 milijonov evrov neposredne škode, še za štiri milijone evrov pa je nastalo intervencijskih stroškov. Sanacija nekaterih bolj zahtevnih poškodb je predvidena še letos. Prav v teh dneh se je začela sanacija dveh večjih plazov, ki sta se sprožila avgusta lani. Sanacija poteka pod cesto pri odcepu Trbul v Zgornjem Šaleku, pod Koželjnikom, kjer bo zaradi tega oviran tudi promet, in pod gozdno cesto Partizanski grobovi v Črnovi. »Za popoplavno sanacijo smo od države prejeli 3,2 milijona evrov. Predvidoma do konca oktobra načrtujemo še izvedbo sanacijskih ukrepov na vodovodnem sistemu Ljubija, sanirali bomo tudi več cestnih odsekov,« pravijo na velenjski občini.

Na njihovem območju se je ob lanskih ujmah sprožilo približno 200 plazov. »Večina plazov je bila na travnikih, vinogradih in sadovnjakih, ki pa so na kmetijskih površinah, kjer niso ogrožali objektov. Do zdaj smo izvedli sanacijske ukrepe za zavarovanje stvari ter zagotovitev nujne prevoznosti cest in potrebnih dostopov na več lokacijah v občini. Sanirali smo tudi most na lokalni cesti med Sopoto in Plešivcem, pod cesto Pik–Megalec–Graška Gora pod Pivnikom, Juvan–Juvanov vrh v Plešivcu, pri odcepu Gradiš v Šentilju in še nekaj drugih. Prav tako smo sanirali plaz na cesti pri odcep Trbul, pri Ožirju v krajevni skupnosti Konovo, s sofinanciranjem pa pomagali še pri šestih plazovih,« pravijo na občini.

Plazove bodo sanirali tudi v Zagorju

Na sanacijo plazov se pripravljajo tudi v občini Zagorje ob Savi. Gre za sanacijo plazu na javni poti Prečna pot–Cesta zmage v Zagorju, ki ogroža 15 stanovanjskih hiš. Kot so povedali na zagorski občini, je skupna površina plazu, ki se je sprožil ob lanski avgustovski ujmi, okoli osem hektarjev. Sanacija je ocenjena na 6,4 milijona evrov. Po navedbah občine zaradi plazu ni bilo treba nikogar izseliti iz omenjenih stanovanjskih hiš. Pojasnili so tudi, da se sanacija plazu še ni začela, ker občina čaka na potrditev financiranja vlade in ministrstva za naravne vire in prostor iz rednega programa sofinanciranja posledic lanskih poletnih neurij. »Občina je že oddala potrebno dokumentacijo, po potrditvi sofinanciranja se bodo lahko začeli postopki. K sanaciji bo občina pristopila takoj, ko bodo sredstva potrjena,« so še navedli na zagorski občini.

