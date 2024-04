Na tri leta zaporne kazni je bil na sodišču v Benetkah zaradi trgovanja z drogo obsojen slovenski državljan, 35-letni Ljubljančan Elvis Livadić, ki je v Sloveniji prestajal petnajstletno zaporno kazen zaradi umora 28-letnega Mariborčana. Oktobra lani, ko je kazen zaradi umora že skoraj odsedel in je zaradi tega že užival ugodnosti prostih izhodov, je s svojo ženo odšel na izlet v vodni park v bližini Verone. Tam so ga aretirali italijanski policisti, saj so pri njem našli več kot sto gramov kokaina, ki ga je nameraval prodati.

Italijanska sodba zoper Livadića še ni pravnomočna. Če bo obstala, bo za zapahi pri naših sosedih odsedel tri leta, čaka pa ga še pol leta zapora (zaradi umora) v Sloveniji, kar bo moral odslužiti do konca. Livadića, ki se ga je zaradi načina, kako je umoril Mariborčana, oprijel vzdevek Katana (nad žrtev se je namreč spravil s katano), so lansko poletje iz zapora na Dobu, kjer je preživel večino svoje zaporne kazni, premestili na odprti oddelek ljubljanskega zapora na Igu.

Zaradi umora Mariborčana je bil Elvis Livadić že leta 2008 na mariborskem okrožnem sodišču obsojen na petnajstletno zaporno kazen. Umor se je zgodil 8. decembra 2007 pred T-clubom v Mariboru. Livadić je žrtev s katano zabodel v prsni koš, zaradi česar je mladenič izkrvavel. Proces zaradi umora se je na mariborskem okrožnem sodišču končal oktobra 2008, manj kot leto po dogodku. Livadiću je sodišče za umor izreklo kazen 15 let zapora. Ker je bil Livadić do svoje žrtve nasilen, še preden jo je zabodel, mu je okrožno sodišče naložilo dodatna tri leta zapora, nato pa izreklo enotno kazen 17 let in pol zapora. Pozneje je višje sodišče razsodilo, da so kazni, izrečene za nasilništvo, previsoke, in so višji sodniki kazen za to dejanje Livadiću znižali s treh let na dve leti in dva meseca zapora ter določili novo enotno kazen – šestnajst let in pol zapora. Zaradi tihotapljenja droge v želodcu v zaporu na Dobu je bil na novomeškem sodišču nato obsojen še na šest mesecev zapora in enotno kazen 16 let in sedem mesecev zapora.

Pogoltnil vrečko s tabletami in skoraj umrl

Elvis Livadić ima za sabo dolga leta prestajanja zaporne kazni v zaporu na Dobu, pri čemer je bil občasno premeščen v kak drug zapor. Avgusta 2018 je bil zaradi suma, da se je v zaporu na Dobu ukvarjal s trgovino z drogo, začasno premeščen v mariborski zapor. Vodstvo zapora je namreč prejelo več anonimnih prijav, poleg anonimke pa je bilo znano, da je Livadić v sredini maja 2017 na Dobu pogoltnil vrečke s tabletami in skoraj umrl. Livadić je zavest izgubil med kosilom in padel v komo, zaposleni pa so ga takoj odpeljali v novomeško bolnišnico in mu tako rešili življenje. Zdravniki so Livadića operirali in v želodcu našli vrečice in tablete. Preden so ga operirali, so menda že nastale akutna zastrupitev in poškodbe notranjih organov. Od 18 vrečic, ki jih je pogoltnil, sta počili dve, so med operacijo ugotovili zdravniki. Pozneje so kriminalisti odkrili, da je Livadić v prostore zapora nameraval pretihotapiti okoli sto gramov različnih prepovedanih drog v zavojčkih, ki jih je pogoltnil.