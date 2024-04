Na to sem opozoril in po mailu protestiral na sedež EHF 19. 1. 2024 in na vodstvo Rokometne zveze Slovenije (RZS) 21. 1.2024. Ker se po več kot enem mesecu ni zgodilo nič, sem pisal še predsedniku Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franju Bobincu, ki je tudi član izvršnega odbora EHF ter ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. In če danes odprete povezavo Rokometna zveza Slovenije – Handball Slovenia EHF (eurohandball.com), je naša »zastava« še vedno takšna, kot si jo predstavljajo na sedežu EHF. Takšno omalovaževanje našega državnega simbola je nedopustno in žaljivo, a je to očitno in na žalost sprejemljivo za naše ministrstvo ter krovni organizaciji OKS in RZS, pa tudi sramotna ignoranca EHF do slovenskega rokometa in naše države. Pri vseh ostalih evropskih športnih zvezah namreč to ni problem.

Andrej Šušterič, Proseniško