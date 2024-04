Ker tehnologija nadomešča številna tehnična znanja in spretnosti, bodo mehke veščine postajale vse pomembnejše. Globalna raziskava Adecca, partnerja Zlate niti, je razkrila, da 61 odstotkov delavcev (v anketi je odgovarjalo 30.000 delavcev iz 23 držav sveta, tudi iz Slovenije) meni, da ima človeški pristop pri delu še vedno večjo težo kot umetna inteligenca. Izkazalo se je, da v ospredje stopajo tri človeške veščine, za katere je najmanj verjetno, da jih bo umetna inteligenca nadomestila: čustvena inteligenca, empatija/aktivno poslušanje in medosebne veščine.

Če bi strnili še ožje: umetna inteligenca ne more graditi pristnih odnosov. Ko trčimo obnje, pa ne moremo mimo sreče. Kaj nas osrečuje? Vprašanje, ki je kar 80 let burilo duhove univerze Harvard. Študija, v kateri so spremljali življenje 268 diplomantov Harvarda in 456 moških, ki so odraščali v središču Bostona.

Najsrečnejši in najbolj zdravi so bili sodelujoči, ki so bili vključeni v razmerja, prežeta s toplino. Za zdravo in srečno življenje so pomembne vse vrste razmerij, romantična, prijateljska, sorodstvena, delovna. Več študij je razkrilo podobno, namreč da kakovostni odnosi zmanjšajo tveganje za pojav kroničnih bolezni, mentalnih težav, tudi upad spomina. Še več, harvardska študija postreže s podatkom, da posamezniki, ki so v kvalitetnih odnosih, zaslužijo znatno več od oseb, ki z razmerjem niso bile zadovoljne. Da so dobri odnosi humus rasti, dokazuje že sedemnajst let tudi Dnevnikov projekt Zlata nit oziroma 453 podjetij, ki so v teh letih sodelovala. Organizacije z visokokakovostnimi odnosi se ponašajo z odličnimi rezultati – skoraj devetkrat višjo dodano vrednostjo in dvakrat višjim dobičkom na zaposlenega. Vlagajte v dobre odnose, v svoje ljudi, v svoje ekipe. Delovno mesto je namreč eno najpomembnejših okolij, ki vplivajo na duševno zdravje. Lahko je varovalni dejavnik, kadar je vir dobrih odnosov in priložnosti za razvoj ter daje občutek avtonomije. Lahko pa je tudi »druga stran kovanca«, dejavnik tveganja, kot so denimo previsoke obremenitve, napeti odnosi in stres, izgorelost.

»Dobri odnosi, zdrava rast« je moto Konference internega komuniciranja, ki bo 23. aprila. V sekciji Zlata nit bomo na vroči stol posedli najboljše zaposlovalce leta 2023, Sportradar, Agilcon in Intero, predstavili pa bodo tudi nagrajeni zlati praksi – tisto zgodbo ESG, ki dela premike. Letos sta si priznanji zaslužila Lek in BE-terna. Manjkal ne bo niti pogovor o rasti: kaj od zaposlenih pričakujejo in kaj jim ponujajo gazele, najhitreje rastoča podjetja. O pomenu kakovostnih odnosov in o tem, kako je videti zdrava organizacija prihodnosti, bosta spregovorili dr. Andreja Kodrin iz podjetja Quintaum in dr. Darja Aleksič z Ekonomske fakultete UL. Obe organizaciji sta vključeni v skupni projekt Instituta Jožefa Stefana in prestižne Harvard Business School, v okviru katerega že več kot desetletje razvijajo napredno diagnostiko organizacijskega zdravja.