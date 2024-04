Četrta etapa dirke po Baskiji je bila prekinjena 27 kilometrov pred ciljem zaradi množičnega padca, ki se je zgodil nekaj kilometrov prej. Padel je tudi Primož Roglič, ki se je pobral, a je vidno šepal. Ne ve se, kako hudo je z Jonasom Vingaagardom, ki je obležal ob cesti. Padel je tudi Remco Evenepoel.

🚨 CAÍDA EN EL PELOTÓN🚨 Entre los caídos, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Quinten Hermans y Jonas Vingegaard 🏆 @bancosabadell 🔴 MORE INFO ⬇️ 🔗 https://t.co/JABIxm2MWO#Itzulia2024pic.twitter.com/YnprHUo5Nr — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 4, 2024

Do nesreče je prišlo pri visoki hitrosti na spustu z drugega kategoriziranega klanca Olaeta. Množični padec se je zgodil v glavnini kolesarjev ob vstopu v desni zavoj kakšnih 30 kilometrov pred ciljem. Padlo je več kot deset kolesarjev, tudi vsi glavni favoriti. Poleg Rogliča je hitro vstal tudi Evenepoel, a je tudi on šepal. Vingegaard se je z zdravniki in moštvenimi kolegi po padcu nad odtočnim jaškom pogovarjal, a se ni mogel premakniti, zato so ga oskrbeli in odpeljali z reševalnim vozilom.

Rogliča, ki je v televizijske kamere dvignil palec, je v dolino odpeljal klubski avto, s čimer je predčasno končal dirko. Več o njegovem stanju bo naknadno sporočila ekipa Bora-hansgrohe.

Uradna odločitev organizatorjev je takšna, da bodo do konca etape kolesarji, ki so bili pred glavnino, teh je bilo ob trenutku padca šest, dirkali za etapno zmago, glavnina pa se bo zgolj odpeljala do cilja. Časovnih razlik organizatorji ne bodo upoštevali, na cilju ne bodo delili niti bonifikacijskih sekund..