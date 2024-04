Na zaslišanju je Zavrl dejal, da so se za ustanovitev podjetja Herman in partnerji odločili zaradi tega, ker so si želeli, da ne bi bili več odvisni od aktualne politike. Od državnih podjetij pa dobijo le okoli pet do šest odstotkov vseh prihodkov. Po njegovih besedah se to bistveno ne spreminja, ne glede na to, ali je na oblasti Cerarjeva, Šarčeva, Janševa ali Golobova.

Na vprašanje predsednice preiskovalne komisije Tamara Vonta (Svoboda), ali so imeli podjetji Herman in partnerji ter Stratkom poslovni odnos s podjetjem Invertus, Informacijske storitve, Žan Janša s.p., je dejal, da se tega ne spomni, saj sodelujejo z mnogimi posamezniki.

Tudi na vprašanje o tem, kakšen poslovni odnos imata omenjeni podjetji z družbami Nova hiša, Nova24TV in Nova obzorja, ki so blizu SDS, je Zavrl odgovoril, da so z njimi sodelovali na področju odnosov z mediji. Podjetje Stratkom je med letoma 2020 in 2022 tem podjetjem plačevalo za objave in produkcijo vsebin, skupaj približno za 60.000 evrov, vendar, kot je povedal Zavrl, nobeden od naročnikov teh objav ni bil iz javnega sektorja, v državni ali delni javni lasti, ker takih naročnikov niso imeli.