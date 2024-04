Slovenska nogometna reprezentanca je na lestvici svoj položaj zamenjala z Jamajko, ki je napredovala za dve mesti, na 55. mesto Slovenija pa je nazadovala za dve mesti, na 57. mesto.

Na lestvici še naprej vodijo svetovni prvaki Argentinci pred Francozi, tretji so po novem Belgijci. V top 10 jim sledijo Angleži, Brazilci, Portugalci, Nizozemci, Španci, evropski prvaki Italijani ter Hrvati.

Tekmeci Slovenije na evropskem prvenstvu, Angleži, so izgubili eno mesto in so po novem četrti, Danci so ostali 21. reprezentanca sveta, Srbi pa so nazadovali na 33. mesto.

Mednarodna nogometna organizacija bo naslednjič lestvico posodobila 20. junija.