Študentje bodo pod vodstvom profesorja Gabrieleja Frasce razčlenjevali zgodovino skupine Laibach in tako imenovane Neue Slowenische Kunst, ki se je rodila v začetku 80. let prejšnjega stoletja v Jugoslaviji. Italijanska tiskovna agencija Ansa ob tem navaja, da se skupina Laibach posveča premikom in krizam, kot so razpad Jugoslavije, kriza nekdanje Evrope, vse močnejšim totalitarnim tokovom, ki prevevajo Zahod in preostali del planeta.

Skupina Laibach sodi med najbolj prepoznavne slovenske glasbene skupine. V svojem glasbenem izrazu združuje različne žanre, od eksperimentalnega, industrijskega zvoka do simfoničnega in militantnega klasicizma ter elektronske glasbe.

V zadnjih letih so se v medijih poleg svoje glasbe znašli tudi zaradi koncerta v Severni Koreji leta 2015 in za lani načrtovanega koncerta v Ukrajini.

Predmet bodo izvajali na oddelku za znanosti o kulturni dediščini v okviru magistrskega študija uprizoritvenih umetnosti in multimedijskih produkcij.