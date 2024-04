Mladoletnik, ki ga je policija takoj po dejanju v torek pridržala, je na zaslišanju priznal, da je izvedel napad. Po podatkih policije je tudi povedal, da so ga sošolci trpinčili in da je bil to motiv napada. Na osnovno šolo Viertola pa je hodil šele od začetka leta.

Policija nadaljuje preiskavo umora in poskusa umora in izvaja obsežne pogovore z učenci, starši, pričami in šolskim osebjem. Glede pištole pa poteka ločena preiskava kaznivega dejanja v povezavi s strelnim orožjem, so še sporočili s policije. Vodja policijske preiskave je v današnjem sporočilu za javnost pojasnil, da so na telefonu in računalniku osumljenca našli gradivo, ki kaže, da je dejanje načrtoval.