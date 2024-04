Beneške mestne oblasti so se za uvedbo vstopnic za dnevne turiste odločile novembra lani, potem ko so leta razpravljale o tem, kako najbolje urediti prekomeren množični turizem v mestu. Središče Benetk ima namreč manj kot 50.000 stalnih prebivalcev, na vrhuncu sezone pa je lahko v njem več kot dvakrat toliko turistov.

Letos bodo vstopnino med 8. in 16. uro zaračunavali skupno 29 dni, in sicer med 25. aprilom in 5. majem ter vse vikende do 14. julija. Izjema bo vikend 1. in 2. junija, ko v Italiji obeležujejo dan republike.

»Naš cilj ni pobiranje denarja, ampak preprečiti, da bi mesto eksplodiralo. V prvih dveh letih bomo imeli več stroškov kot prihodkov, vendar menimo, da je ta odločitev nujna,« je ob tem povedal beneški župan Luigi Brugnaro in dodal, da bo letošnje leto preizkusno, denar, ki ga bodo s pobiranjem vstopnine pridobili, pa bo namenjen zlasti za vzdrževanje mesta.