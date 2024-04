Macron prepričan v rusko vmešavanje v olimpijske igre z dezinformacijami

Francoski predsednik Emmauel Macron je prepričan, da so z informacijskega vidika tarča Rusije tudi olimpijske igre, ki jih bo poleti gostil Pariz. Tako kot pred njim ministrica za mlade, šport in olimpijske igre Amelie Oudea-Castera je tudi on potrdil, da slovesnost ob odprtju še naprej načrtujejo na Seni.