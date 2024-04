Da sta vladna stran in zdravniški sindikat Fides uskladila ter na svojih organih tudi potrdila dogovor o mediaciji z namenom reševanja stavkovnih zahtev zdravnikov, so prejšnji teden sporočili iz mediacijskega centra akademije odvetniške zbornice.

V Fidesu so podali soglasje za podaljšanje mediacije za še eno srečanje, so iz sindikata sporočili za STA.

Rok za njeno končanje pa je bil danes, a so na vladi torej že ocenili, da jo je smiselno podaljšati. Še pred sejo vlade je sicer ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel na vprašanje, ali bi bilo smiselno mediacijo podaljšati, odgovorila: »Smiselno je pač doseči nek dogovor, tako da če bo to potrebno, bo to potrebno.«

Stavka, ki poteka 12. teden, je že postala najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji doslej. Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides stavka od 15. januarja. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Mediacija, ki jo vodi mediacijski center odvetniške akademije Odvetniške zbornice Slovenije, se je začela prejšnji teden in poteka v strogi tajnosti. Nobena stran poteka mediacije doslej ni komentirala.