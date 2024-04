Po Šmigalovih besedah minirano območje ustreza več kot 40 odstotkom celotne površine Ukrajine. »To ljudem ne otežuje le potovanja, ampak povzroča tudi velike motnje v kmetijstvu, ki je ena od naših glavnih gospodarskih panog,« je dejal.

V letu in pol konflikta so kopenske mine - skupaj z neeksplodiranimi bombami, artilerijskimi izstrelki in drugimi smrtonosnimi stranskimi proizvodi vojne - onesnažile območje Ukrajine, ki je približno tako veliko kot Florida ali Urugvaj. Postala je najbolj minirana država na svetu.

Preobrazba osrednje ukrajinske pokrajine v puščavo, ki je polna nevarnosti, je v resnici gromozanska nesreča, za katero strokovnjaki za strelivo trdijo, da bi za njeno odpravo lahko potrebovali več sto let in milijarde dolarjev.

Prizadevanja za odstranitev nevarnosti, znanih kot neeksplodirana ubojna sredstva, skupaj s prizadevanji za merjenje celotnega obsega problema, lahko potekajo le do konca, saj konflikt še vedno poteka. Vendar podatki, ki so jih zbrali ukrajinska vlada in neodvisne humanitarne skupine za odstranjevanje min, kažejo grozljivo zgodbo.

Washington post piše: »Količina streliva v Ukrajini je v zadnjih 30 letih brez primere. Ničesar podobnega ni,« pravi Greg Crowther, direktor programov britanske dobrodelne organizacije Mines Advisory Group, ki si prizadeva za odstranjevanje min in neeksplodiranih ubojnih sredstev na mednarodni ravni.

Največja ovira za ukrajinsko protiofenzivo so minska polja

Po podatkih nedavnega poročila GLOBSEC-a, je bilo približno 30 odstotkov Ukrajine, več kot 67.000 kvadratnih kilometrov, izpostavljenih hudim konfliktom, zato bodo potrebne dolgotrajne, drage in nevarne operacije odstranjevanja min.

Čeprav so zaradi nenehnih spopadov natančne raziskave nemogoče, je zaradi obsega in koncentracije streliva onesnaženost Ukrajine večja kot v drugih močno miniranih državah, kot sta Afganistan in Sirija.

HALO Trust, mednarodna neprofitna organizacija, ki odstranjuje kopenske mine, je na podlagi informacij iz odprtih virov spremljala več kot 2.300 incidentov v Ukrajini, v katerih je bilo odkrito strelivo, ki ga je treba odstraniti. Čeprav se o dogodkih poroča premalo in podatki ne vključujejo rezultatov raziskav na terenu, ki jih je opravil HALO Trust ali druge organizacije, pa kljub temu lahko vidimo, s kako hudo humanitarno krizo se bo Ukrajina v prihodnosti še morala soočiti.

Eksplozivna moč letalskih napadov od začetka leta presegla 9 kiloton

Obrambni minister Umerov je na izrednem zasedanju Sveta Ukrajina-NATO razkril, da so ruski množični kombinirani zračni napadi na Ukrajino letos že presegli 9 kiloton. Na seji, ki je potekala na pobudo Ukrajine, je bila glavna tema nedavnih ruskih zračnih napadov in potreba po okrepitvi ukrajinske zračne obrambe.

Po besedah Umerova so le 3 odstotki ruskih raket, brezpilotnih letal in vodenih bomb zadelo vojaške cilje, medtem ko jih je kar 97 odstotkov zadelo civilno infrastrukturo. Podatki Urada visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice kažejo, da je rusko obstreljevanje povzročilo 712 od 1804 civilnih žrtev v Ukrajini sani v zadnjih treh mesecih.

Ukrajinska stran je na seji Sveta predstavila celovit pregled nujnih potreb države na področju zračne obrambe. Umeyrov je poudaril, da je podpora partnerjev ključnega pomena za reševanje nedolžnih življenj. Sestrelitev ruskih raket na ukrajinskem nebu zmanjšuje grožnjo državam članicam Nata, ki mejijo na Ukrajino.

Svet Ukrajina-NATO, ustanovljen po vrhu v Vilni leta 2023, je nadomestil prejšnjo komisijo Ukrajina-NATO. Ta nova platforma za sodelovanje olajšuje medsebojna posvetovanja, odločanje in krizno upravljanje med Ukrajino in Natom.

Koliko stane človeško življenje?

Eksplozivi so do danes terjali veliko žrtev. Od začetka ruske invazije v polnem obsegu februarja 2022 do julija 2023 so Združeni narodi zaradi eksplozivnih ostankov vojne zabeležili 298 smrtnih žrtev med civilisti, od tega 22 otrok, in 632 poškodovanih civilistov, poroča Washington Post.

Civilisti, ki z osvobojenih ozemelj odstranjujejo neeksplodirana ubojna sredstva in mine, so visoko usposobljeni in uporabljajo varnostno opremo. Vendar niso imuni na katastrofalne nesreče.

Vladislav Sokolov, razminiralec v ukrajinski službi za izredne razmere je povedal, da je eden od njegovih prijateljev, kolega razminiralec, leta 2022 med delom na minskem polju v Kramatorsku izgubil nogo. Sokolov in njegov prijatelj sta se ponovno srečala na srečanju strokovnjakov za odstranjevanje ubojnih sredstev, potem ko je dobil protezo.

Ukrajinski vojaški kirurg Dimiter Mialkovski že od začetka vojne operira poškodbe nastale zaradi eksplozij. V petek je moral v bolnišnici v ukrajinski regiji Zaporožje opraviti težak poseg, da je rešil življenje pacienta, ki je bil hudo poškodovan ob eksploziji mine.

»Ugotovil sem, da ga bosta nogi pokončali,« je povedal Mialkovski. »Na hitro se moral amputirati obe nogi. V desetih minutah. Še vedno ne vem, ali bo preživel,« je dejal.

Minska polja, ki jih je poplavil prelom ukrajinskega jezu, predstavljajo novo tveganje za civiliste