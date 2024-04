Senat KPK je sprejel sklep o uvedbi preiskave zaradi zaznanega suma kršitve integritete, so sporočili.

Pri tem Komisija poudarja, da bo šele nadaljnji postopek pokazal, ali bodo zaznani sumi kršitev zakona tudi potrjeni ali pa bodo ovrženi.

Kot je v začetku marca poročala javna televizija, je KPK preiskavo zoper ljubljanskega podžupana, prvega moža ljubljanske Svobode in prvega nadzornika družbe Istrabenz Turizem Logarja uvedla zato, ker je sredi lanske glavne turistične sezone v sobi petzvezdičnega hotela, ki sicer stane od 330 do 400 evrov na osebo, prenočeval za 80 evrov na noč. To bivanje naj bi mu omogočila uprava družbe Istrabenz Turizem, ki jo je nadzorni svet imenoval pod Logarjevim vodstvom.

Osebno testiranje hotelske storitve

Samo Logar je za TV Slovenija komentiral: »To ni bil dopust, v Portorožu sem bil poslovno, saj sem želel iz prve roke testirati storitev, način, kako funkcionira hotel. Bil sem dogovorjen s predsednikom uprave Istrabenz Turizem za sestanke, saj se je pripravljala obnova hotela Riviera.«

Trdi, da mu je ponudbo pripravil oddelek za rezervacije, sprejel pa jo je, saj na njej ni bilo niti črke, da bi bil to popust. Dodal je še: »Na ponudbi, ki sem jo dobil po elektronski pošti, je bil skupen znesek, ki se mi ni zdel nič posebnega.«

Iz poročila za KPK pa po takratnih navedbah TV Slovenija izhaja, da Logar za to službeno pot ni imel niti sklepa nadzornikov niti uprave. Medtem so v mariborskem Inštitutu za ekonomsko in korporativno upravljanje glede prakse sestankovanj prvega nadzornika in prvega moža družbe v prejšnjem mandatu ocenili, da takšno ravnanje občutno prehaja meje dopustnih ukrepov nadzora nadzornega sveta in pomeni prepovedano poseganje nadzornega sveta v funkcijo upravljanja družbe, predstavlja pa tudi kršitve temeljev ureditve delovanja nadzornega sveta.