Leta 2012 ste postali del skupine Sportradar. Kakšna je vaša vloga?

V skupini Sportradar imamo ključno vlogo kot največji inženirinški razvojni center. Naša pridružitev je prinesla dragocen dostop do obsežnega tehničnega znanja, obenem pa smo v podjetje vnesli tudi veliko novih idej in procesov, ki se še danes uporabljajo. Od nas se pričakujejo visokokakovostno delo, inovacije in stalen prispevek k razvoju produktov.

Pisarna v Ljubljani je največji razvojni center te multinacionalke. Na kaj ste najponosnejši?

Ponosni smo na vsak prispevek, ki ga doprinesemo h kateremu koli produktu ali storitvi, ki jo ponuja Sportradar svojim strankam. Če bi moral izpostaviti nekaj ključnih dosežkov, bi omenil našo vlogo pri razvoju rešitev managed trading services, ki smo jih oblikovali od samega začetka in so danes eden ključnih produktov podjetja. Prav tako bi izpostavil našo vlogo pri vzpostavitvi oddelka za umetno inteligenco v Ljubljani, ki je danes že močan tim z več ducat člani. Ne nazadnje pa bi omenil tudi naše delo na področju betting entertainmenta, kjer smo od pridružitve sodelovali pri razvoju vizualizacij športnih podatkov. Široko znanje in sposobnosti, ki smo jih pokazali pri razvoju zgoraj navedenih produktov, so bili tudi ključni razlog, da nas je Sportradar prepoznal in pripojil pod svoje okrilje.

Ali lahko vaše mobilne izdelke ali virtualne igre vidimo tudi, če gremo vplačat športne stave?

Sportradar zagotavlja izdelke in storitve več kot 900 športnim stavnicam po vsem svetu. Vsakič, ko nekdo vplača stavni listek ali sklene stavo na spletni strani ene od stavnic, je verjetno v interakciji z vsaj enim izdelkom ali storitvijo Sportradarja.

V enem izmed intervjujev ste dejali, da se ukvarjate tudi z umetno inteligenco. Zakaj?

Podjetje je od nekdaj tesno povezano s surovimi športnimi podatki, katerih dodana vrednost je precej majhna. Danes smo se razvili v uspešno globalno podjetje za športno tehnologijo, ki je razvilo skoraj 90 različnih produktov, namenjenih medijskim podjetjem, športnim organizacijam ter športnim stavnicam. V umetno inteligenco smo začeli zelo zgodaj vlagati in to tehnologijo smo uporabili za obogatitev naših podatkov ter tako bistveno povečali njihovo vrednost.

Več kot 1000 podjetij po vsem svetu se zanaša na globino in kakovost naših podatkov. Vsak mesec obdelamo približno 30 terabajtov metrik – in objavimo 300 milijonov sprememb kvot. Gre za neprekinjen tok informacij 24 ur na dan, sedem dni v tednu in nenehno izboljšujemo načine, kako jih posredovati našim strankam. Umetna inteligenca nam omogoča, da ostajamo korak pred konkurenco in ohranjamo vodilni položaj v svetu športne tehnologije.

Trenutno ste v procesu implementacije »career frameworka«. Kaj to pomeni za vaše zaposlene?

Career framework je sistem, ki smo ga pripravili za upravljanje in načrtovanje karierne poti zaposlenih. Temelji na kompetenčnem modelu, ki določa znanja, sposobnosti in specifična vedenja, ki so potrebni za uspešno opravljanje nalog na posameznem delovnem mestu. S CF je karierno napredovanje ali razvoj zaposlenega jasno načrtovan in oplemeniten s primernim načrtom izobraževanj, usposabljanj ter mentorstev. Vodja bo na podlagi CF lažje zagotavljal jasne povratne informacije o njihovem napredku na karierni poti. Karierno napredovanje je mogoče tako v vertikalni smeri kot tudi lateralni, med oddelki, kar omogoča raznolikost kariernih poti.

Career framework podjetju in zaposlenim omogoča večjo agilnost pri njihovem delu ter time opolnomoči, da lahko sledijo naši vrednoti, da igramo kot ena ekipa (We are one team). Inženirji v podjetju so tako združeni pod en »dežnik«, ki zaposlenim omogoča oblikovanje pravih možnosti za karierni razvoj.

V zadnjih dveh letih ste »zrasli« za 150 ljudi …

V tem trenutku ima ljubljanska pisarna 275 zaposlenih in glede na naše načrte zaposlovanja ter najavljene prihode se bo to število še povečevalo. Ponosni smo, da nam je uspelo ohraniti agilnost, ki jo imajo manjša podjetja, hkrati pa smo v svoje delovne procese vnesli strukturo ter specializiranost delovnih mest, kot jo imajo večja podjetja. Agilnost se kaže v naši kulturi, medsebojnih odnosih in odnosu do dela. Vodi nas usmerjenost v prihodnost, katere jedro je inovativnost. Z zaposlenimi soustvarjamo okolje, kjer so oni opolnomočeni kot specialisti na svojem področju. Trudimo se, da je interakcija med sistemi, procesi brez nepotrebnih ovir ali motenj ter da je delovno okolje kar se le da udobno in perspektivno.

Lani je bil vaš največji podvig selitev v novo stavbo – zakaj štejete selitev kot zelo pomembno stvar, kaj so zaposleni s tem pridobili?

Selitev je za našo pisarno pomenila priznanje znotraj Sportradarja, da smo ena ključnih inženirskih pisarn, kjer se razvijajo eni najpomembnejših produktov. Kampus je inovacija v slovenskem prostoru. Našim zaposlenim zagotavlja mirne in prostorne pisarne ter infrastrukturo za zeleno mobilnost, kot so varovana kolesarnica in souporaba električnih avtomobilov. Poleg tega imajo zaposleni dostop do raznovrstnih prostočasnih aktivnosti: namizni tenis, namizni nogomet, biljard …, da se lahko razbremenijo med delavnikom. Posebno mesto na kampusu ima učni center, kjer lahko izboljšujejo svoje veščine, konferenčne prostore pa dajemo na voljo za organizacijo različnih meet-up dogodkov ter na tak način prispevamo k prenosu znanj znotraj slovenske tech skupnosti.

Čemu pripisujete padec fluktuacije v vašem podjetju – z enajst na šest odstotkov?

Zmanjšanje fluktuacije pripisujemo več dejavnikom. Naša predanost izboljšanju delovnega okolja in procesov ter poslušanje predlogov naših zaposlenih sta ključna. Stalno se trudimo za vzpostavitev brezhibne komunikacije med vodstvom in našimi sodelavci, kar omogoča odprto izmenjavo idej in skupno delo pri reševanju izzivov.

Redno izvajamo pregled plač in napredovanj, pri čemer se še posebno trudimo ohranjati konkurenčnost na trgu dela. Kljub naši velikosti ohranjamo prilagodljivost in agilnost manjših podjetij, obenem pa našim zaposlenim zagotavljamo stabilnost, ki jo ponujajo večja podjetja. Ta kombinacija omogoča našim sodelavcem učinkovito delo in ustvarja pozitivno delovno izkušnjo, kar prispeva k zmanjšanju fluktuacije in krepitvi našega tima.

V vašem podjetju je večinoma zaposlen tehnični kader. Katerim veščinam posvečate še dodatno pozornost?

Zaposlene spodbujamo, da se urijo v tehničnih in mehkih veščinah. Omogočamo jim raznolike in zanimive projekte, priložnost dela z najnovejšimi tehnologijami ter udeležbo na mednarodnih konferencah. Poudarjamo odgovornost, samostojnost in inovativnost pri delu. Vlagamo v naše zaposlene z izobraževanji in treningi, ki jim omogočajo izboljšanje komunikacijskih in vodstvenih spretnosti. Želimo, da se vsak zaposleni počuti vključenega in podprtega pri svojem osebnem in strokovnem razvoju.

Zakaj ste po vašem mnenju postali zmagovalec za najboljšega zaposlovalca Zlate niti?

Verjamemo, da zaposleni prepoznajo naš trud, ki ga vlagamo, da imajo kakovostno delovno okolje, ustrezno ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem ter jasno začrtano karierno pot znotraj podjetja. Njihova povratna informacija in naš posluh za njihove predloge nas je že večkrat uvrstil v finale Zlate niti, na kar smo izredno ponosni. Želimo si, da bi lahko s svojim zgledom povedli naprej, da lahko druga slovenska podjetja sledijo dobrim poslovnim in delovnim praksam ter da se tudi širša javnost seznani z uspešnimi zgodbami nekdanjih slovenskih start-upov.

