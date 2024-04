Pozitivni premiki v gospodarstvu in družbi

V četrtek, 28. marca, smo razglasili najboljše zaposlovalce za leto 2023. Ta podjetja so prestala težke presoje. Najprej svojih zaposlenih, ki so najboljše priče in sodniki svojim zaposlovalcem. Na podlagi njihovih izpolnjenih vprašalnikov in z upoštevanjem podatkov o uspešnosti teh podjetij, ki jih zagotavlja družba Dun & Bradstreet, smo dobili sedem finalistov v kategorijah malih, srednje velikih in velikih podjetij. S finalisti je nato raziskovalna ekipa opravila intervjuje o voditeljstvu in organizacijski kulturi. Razprava izborne komisije je prinesla končno odločitev, da so letošnji zaposlovalci leta Intera v kategoriji malih podjetij, Agilcon med srednje velikimi podjetji in Sportradar v kategoriji velikih podjetij.