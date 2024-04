Gabriel Garcia Marquez: Avgusta se vidiva

Prevod: Vesna Velkovrh Bukilica

Mladinska knjiga, 2024

»Ta knjiga je zanič. Uničiti jo je treba.« je o svojem neizdanem romanu, ki govori o poročeni ženski zrelih let, ki enkrat na leto odpotuje in si dovoli nezvestobo, dejal slavni kolumbijski pisatelj Gabriel Garcia Marquez. Delo pisatelja, ki z zaključkom zgodbe ni bil povsem zadovoljen, a zaradi pešanja zdravja romana ni utegnil popraviti, je na pobudo njegovih sinov kljub temu izšlo. “Užitku bralcev sva sklenila dati prednost pred vsem drugim,” o nespoštovanju očetove volje pravita dediča.

Miljenko Jergović: Trojica za kartal

Prevod: Aleksandra Rekar

Založba Sanje, 2024

Trideset let po izdaji knjige Sarajevski Marlboro, ki je medtem postala že kultna, je njen avtor Miljenko Jergović, eden najbolj znanih avtorjev nekdanje Jugoslavije, napisal knjigo, s katero se vrača v čas okupacije. Delo s podnaslovom Sarajevski Marlboro Remastered, ki je po formi zelo podobno svoji predhodnici, bralcu razgrinja nove zgodbe, doživetja in usode ljudi, s katerimi se je pisatelj skrival pod meteži granat in ostrostrelskimi naboji ter služi kot opomnik o absurdnosti vojn.

Shelby Van Pelt: Nadvse bistra bitja

Prevod: Manica Baša

Beletrina, 2024

Sedemdesetletna ženska, ki je po moževi smrti začela delati večerne izmene v lokalnem akvariju, je v središču romana, za katerega je ameriška pisateljica Shelby Van Pelt našla navdih ob ogledu dokumentarca o izjemni inteligenci hobotnic. V romanu, ki je zaradi svoje humornosti in topline ob obravnavanju tem izgube, žalovanja, staranja in minljivosti doživel velik uspeh, se vdova, ki je pred leti v nesreči izgubila tudi sina, spoprijatelji z v ujetništvu živečo tihomorsko orjaško hobotnico.

Ersi Sotiropoulos: Kaj je ostalo od noči

Prevod: Klarisa Jovanović

Založba KUD AAC Zrakogled, 2023

V Pariz leta 1897 postavljen roman spremlja popotovanje grškega pesnika Konstantinosa Kavafisa. V vsega le treh dneh v francoski prestolnici v blodnjah, sanjrajenjih, obujanjih spominov, erotičnih fantaziranjih, samospraševanjih o literaturi in umetnosti nasploh Kavafis spozna, da je poezija to, za kar živi. Roman pisateljice Ersi Sotiropoulos, ki odstira pogled v burno notranje doživljanje enega najpomembnejših grških pesnikov dvajsetega stoletja, je dobil nagrado Prix Mediterranée Étranger.

Wioletta Greg: Golenci

Prevod: Jana Unuk

Založba LUD Literatura, 2023

V Angliji živeča poljska pesnica, prozaistka in prevajalka Wioletta Grzegorzewska, ki se podpisuje s psevdonimom Wioletta Greg, se s pričujočo zbirko kratkih zgodb prvič predstavlja slovenskim bralcem. V njih se vrača v deklištvo, v domači zaselek na poljskem podeželju v obdobju socializma. Nekatere svoje spomine je ohranila, druge preoblikovala in tako ustvarila kratek, anekdotičen zaris dogodkov in situacij iz življenja svoje literarne dvojnice. Delo je prejelo več nagrad in nominacij.