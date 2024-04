Ni dvoma, kdo je najboljši teniški igralec letošnjega koledarskega leta. Jannik Sinner na poti do Torina, kjer bo med 10. in 17. novembrom potekal sklepni turnir najboljše osmerice, vodi z velikansko prednostjo. Italijan je zbral 3900 točk in ima pred trenutno drugim Daniilom Medvedjevom kar 1350 točk prednosti. Preostala šesterica teniških igralcev, ki je v tej sezoni zbrala največ točk za svetovno lestvico (Nemec Alexander Zverev, Španec Carlos Alcaraz, Avstralec Alex de Minaur, Bolgar Grigor Dimitrov, Rus Andrej Rubljov in Argentinec Sebastian Baez), po točkah za več kot dvakrat zaostaja za 22-letnim Južnim Tirolcem.

Pestro pri Đokoviću

Jannik Sinner je v tej sezoni dosegel 22 zmag in utrpel en poraz, kar pomeni, da je osvojil tri od štirih turnirjev, na katerih je nastopil. Grenkobo poraza je občutil le v polfinalu Indian Wellsa, kjer mu je vzel skalp Carlos Alcaraz, osvojil pa je prvi letošnji turnir velike četverice v Melbournu, zmagal v dvorani na trdi podlagi v Rotterdamu ter turnirju serije masters v Miamiju. Sijajna forma ga je pripeljala do številke dve na svetu. »Biti številka dve na svetu je zame posebna čast. Ponosen sem na dosežke, ki so me pripeljali do tega, da se spogledujem z nebom. Trenutno uživam športno življenje in se veselim prihodnjih izzivov,« pojasnjuje Jannik Sinner.

Na mestu številke ena svetovnega tenisa še vedno uživa Novak Đoković, ki se je po enem največjih spodrsljajev v Indian Wellsu (premagal ga je Italijan Luca Nardi) vrnil v Evropo, kjer se pripravlja na peščeno sezono. Da je v ekipi Srba pestro, razkriva podatek, da se je pred dnevi razšel z dolgoletnim trenerjem Goranom Ivaniševićem. Pred velikonočnimi prazniki so prišle na dan dodatne podrobnosti prekinitve šestletnega sodelovanja. Ivaniševića naj bi zmotilo, da Đoković na treningih ni bil več povsem pri stvari in da je nekoliko manj treniral. Poleg tega naj bi Hrvata zmotila izbira teniških turnirjev v olimpijski sezoni, v kateri Đoković na prvo mesto postavlja prav nastop na igrah v Parizu, saj v izjemno bogati zbirki še nima zlate olimpijske kolajne.

Na trenerski tribuni brat Marko in Carlos Gomez

Đoković bo peščeno teniško sezono začel v naslednjih dneh v Monte Carlu, kjer bo potekal prvi letošnji masters serije 1000 v Evropi. Srb se je v zadnjih tednih povsem posvetil peščeni podlagi, ki bo letos obogatena z olimpijskim turnirjem na Rolandu Garrosu. Na trenerski tribuni bosta Srba v Monte Carlu vodila brat Marko in Carlos Gomez. Najboljšemu teniškemu igralcu vseh časov, ki je številka ena svetovnega tenisa skupaj že 419 tednov, vse bolj diha za ovratnik Jannik Sinner. Zanesljivo bo Đoković številka ena do nedelje, ko bo pri slabih 37 letih postal tudi najstarejši najboljši teniški igralec na svetu in s piedestala izpodrinil Rogerja Federerja. Strokovnjaki pravijo, da bi lahko Južni Tirolec na mestu številke ena Srba prehitel že v peščeni sezoni. Đoković namreč brani 2315 točk, tretji Carlos Alcaraz 2265, medtem ko Jannik Sinner zgolj 585. Pod največjim pritiskom bo Đoković na Rolandu Garrosu, kjer bo kot lanski zmagovalec branil 2000 točk, Sinner, ki je lani izpadel v 2. krogu, pa zgolj 45.

