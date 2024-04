Na policijski akademiji v Tacnu so se z medaljami poklonili ljudem, ki so izjemno požrtvovalno, hrabro in nesebično reševali življenja v 48 stresnih dogodkih. »Takrat nisem razmišljal, kaj bom storil, reagiral sem, kot pač sem. Spopadel sem se z roparjem, tako da je pobegnil,« je bil po koncu prireditve skromen Dimitar Stanimirov Kirilov. Sredi maja lani je bil v banki, ko je vstopil maskiran moški s pištolo v roki. Od zaposlenih je zahteval, da vse spustijo iz rok. Kirilov ni omahoval, iz rok mu je poskušal vzeti pištolo, a ga je ropar z njo večkrat udaril po glavi ter ustrelil v strop. Kar pa Kirilova ni ustavilo; kljub poškodbi je roparja odrinil ven in nato s silo telesa držal vrata, da ni mogel več noter in je pobegnil. Možakar, ki je iz Bolgarije prišel v Slovenijo pred približno 15 leti in živi kakih 50 metrov od banke, je dejal, da ni razmišljal, ali je pištola prava ali strašilna. In da ni storil nič posebnega. Ga je pa to, da mu je država dala medaljo za hrabrost, močno ganilo. Sprejel jo je s solznimi očmi.

Punčka na dnu bazena

Izjemni posamezniki so ukrepali pri najrazličnejših dejanjih, na primer ob zastojih srca, poskusih samomora, požarih, prometnih nesrečah. Mitja Hrovat iz PP Grosuplje se je denimo odzval na paničen klic gospe, češ da mož grozi, da se bo zažgal, in da je v preteklosti to že poskušal. Na kraju dogodka je naletel na hudo prestrašeno žensko, ki je kazala proti delavnici. Ko je vstopil, so bila tla polita z bencinom, moški je v rokah držal posodo z bencinom, s katerim je polil še sebe in policista. Vse skupaj je bilo še nevarneje, ker so bile v delavnici in pred njo vnetljive snovi in jeklenke. Policist se je v trenutku odločil: uporabil je plinski razpršilec in moškemu posodo iztrgal iz rok.

Darja Strazberger se je konec aprila lani z družino odpravila na oddih v terme. »Bili smo na bazenu, lepo smo se imeli. Potem sem se odločila, da bom zaplavala. Nenadoma sem nekoga opazila na dnu bazena. Zagrabila sem to osebo, in ko sem se dvignila, sem videla, da gre za majhno punčko. Naložila sem jo čez rame in začela kričati, naj mi pomagajo,« je pojasnila in dodala, da se je vse zgodilo v sekundi. Ni razmišljala, samo pomagala. »Šele potem je prišel šok, kajti deklica je bila neodzivna, treba jo je bilo oživljati. Takrat sem odpovedala, tresla sem se, mislila sem, da bo umrla. Pomagal ji je reševalec in neki obiskovalec iz Beograda, ki je nekaj dni prej naredil tečaj prve pomoči. Potem so prišli reševalci, gasilci,« je opisala in se začudila, da v gneči utapljajočega otroka ni nihče opazil.

Nož nastavil žrtvi na vrat

Iz ene osnovnih šol na območju PU Ljubljana je v začetku oktobra lani prišel klic, da je eden od učencev povedal, da mamo njen partner že več dni zadržuje doma in ji grozi, tudi z nožem. Kriminalisti Rok Koželj, Damjan Makek in Tonka Mohar so takoj začeli opazovati stanovanje in tako tudi zaznali, ko sta ga storilec in žrtev zapustila. Moški je žensko potiskal pred seboj in jo na silo posedel v avto, potem sta odbrzela. Ko sta v bližini šole izstopila, je moški je v roki držal večji nož. Ko so mu ukazali, naj ga odvrže, ga je žrtvi nastavil na vrat. Čeprav je Koželja med prerivanjem zabodel v roko, jim ga je uspelo onesposobiti.

Robert Ovčar je konec aprila lani med patruljiranjem opazil starejšega voznika, ki je v bližini Gorišnice pri mostu čez Pesnico zapeljal s ceste na bankino mimo zaščitne ograje in v reko. Rečni tok ga je odnesel več deset metrov naprej vse do betonskega jezu, kjer je vozilo v vodi nasedlo. Na pomoč so prišli še kolega iz PU Maribor Damjan Klemenčič in Peter Lipič ter občan Robert Bombek. Na drevo so privezali vrv in se spustili do avta – drug drugega so držali za pasove, da jih ni odnesla voda. Voznika so rešili skozi odprto avtomobilsko okno.

Veliko življenj bi brez dobrih ljudi lahko izgubili, tudi življenje otroka, ki se je konec avgusta lani začel dušiti na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Dejan Kranjec s PP Lendava je delal na policijski stojnici, ko je pritekel moški in prosil za pomoč. Stekel je do otroka, ki je postajal vse bolj moder v obraz. Dvignil ga je in poteptal po hrbtu, tujek mu je uspelo odstraniti iz žrela in otrok je zadihal. Potem ga je prevzela ekipa nujne medicinske pomoči.

*** Izjemni posamezniki so ukrepali v 48 stresnih dogodkih, na primer ob več zastojih srca, poskusih samomora, požarih, prometnih nesrečah ...