TEŠ naj bi do leta 2033 pridelal dve milijardi izgube

Že prihodnje leto naj bi pričakovana izguba TEŠ postala neobvladljiva. Toda šoštanjske termoelektrarne in skupaj z njo velenjskega premogovnika ne moremo kar ugasniti, saj bi to povzročilo več novih težav, kot bi jih rešilo. Premogovnik Velenje je namreč eden največjih zaposlovalcev v regiji in državi, zaprtje bi v regiji sprožilo socialno bombo.