Upravna kriza upravne enote

Upravna enota je prvi stik državljana z državo. Prihodnji teden se bo na največji in najbolj obremenjeni ljubljanski upravni enoti ta stik močno okrnil. Prešla bo namreč na enoizmensko delo, kar bo drastično zmanjšalo število ur, ki jih lahko uradniki namenijo delu s strankami. Novico so nam sporočili kot pozitivno. Uradniki so preobremenjeni, v predalih ostajajo nerešene prošnje in z enim preprostim ukrepom se bo sprostila delovna sila, ki se bo lotila nerešenih zadev. Super. Težava je v tem, da zmanjšan obseg razpoložljivosti zmanjša tudi število strank. Že zdaj je na prvi termin za preprost opravek na upravni enoti na Linhartovi ali v Tobačni treba čakati okoli 30 dni.