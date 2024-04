Serijski slovenski odbojkarski državni prvaki, ki so po letu 2005 brez naslova državnih prvakov ostali le pred tremi leti, ko jih je v finalu končnice premagal Maribor, so sredi prejšnjega tedna zamenjali trenerja. Za nameček so ob koncu tedna še enostransko prekinili pogodbo z Danijelom Konciljo. Vse to se je dogajalo pred odločilnimi tekmami slovenskega državnega prvenstva, ko si morajo Ljubljančani šele zagotoviti nastop v finalu končnice.

Potrebovali so novo energijo

»Da se bomo razšli z Radovanom Gačičem, smo se odločili že prej, le do izvedbe je prišlo šele pred dobrim tednom dni. Recimo, da smo potrebovali novo energijo. Pri tem niti ni šlo toliko za to, kdo je bil kriv za neuvrstitev v finale pokala Slovenije, ampak preprosto za to, da skušamo nekaj spremeniti in do konca sezone iz ekipe izvleči čim več,« je menjavo trenerja, s katerim je lani ACH Volley osvojil obe domači lovoriki in tudi prvo mesto v srednjeevropski ligi, pojasnil športni direktor kluba Aleš Jerala. Le nekaj dni pred razrešitvijo je Gačič, ki je lani z ACH Volleyjem osvojil obe domači lovoriki in srednjeevropsko ligo, na finalu pokala Slovenije v Kopru od Odbojkarske zveze Slovenije prejel priznanje za najboljšega slovenskega trenerja v minuli sezoni. Toda v letošnji je Ljubljančane v polfinalu pokala zaustavil Maribor, prav po tej tekmi pa je na dopinški kontroli padel izkušeni 33-letni slovenski reprezentant Koncilja. Šlo je za kajenje marihuane. »V klubu do tovrstnih zadev nimamo tolerance, zato je bila odločitev o prekinitvi sodelovanja jasna in hitra,« je Jerala še enkrat pojasnil, zakaj so se v klubu odločili, da na Konciljo ne računajo več.

Kaj pa je dejal o odločitvi, da v letošnji sezoni ne bodo igrali v srednjeevropski ligi, v kateri so do zdaj slavili že dvanajstkrat? »Glede na izkušnje zadnjih dveh let in glede na kakovost srednjeevropske lige ter strošek, ki ga tekmovanje v njej prinaša, je bila to edina logična odločitev. Če se ekipa odloči za igranje v srednjeevropski ligi, mora imeti na seznamu 14, 15 igralcev, sicer bi se nam lahko zgodilo kot lani, ko smo imeli veliko težav s poškodbami, zato ni imelo smisla, da igramo v tem tekmovanju.«

Usmeritev kluba bo ostala ista

Čeprav sezona še ni končana, je to že obdobje, ko klubi pogledujejo proti novi. Matjaž Hafner, ki je nasledil Gačiča, za zdaj ostaja le do konca sezone, pričakujemo pa lahko določene spremembe med igralci. Pred letošnjo sezono so se v klubu odločili za pomladitev ekipe, ob tem so zadržali nekaj izkušenih igralcev, vrnil se je tudi Jan Pokeršnik. »Še naprej bomo skušali pridobiti mlade nadarjene slovenske igralce in z njimi delati, če ne slovenske, pa kakšne druge mlade, kar smo v preteklosti tudi že delali. Za nas je ključno, da bi nekaj pomenili tudi v Evropi, da pa lahko igraš v ligi prvakov, moraš biti državni prvak, zato je ta naslov za nas tako pomemben. Eden od ciljev kluba vse od leta 2004 je, da slovensko klubsko odbojko postavimo na evropski zemljevid. Glede na to, koliko slovenskih odbojkarjev je pri nas dobilo priložnost, da so napredovali, se dokazali in potem prodali v tujino, smo bili v preteklosti v tem uspešni. Toda zadnja leta je vse težje sestaviti ekipo dobrih slovenskih igralcev, saj so danes najboljši predragi za katerikoli klub v Sloveniji, mladih pa je malo in še najmanj trije klubi se poganjamo za njimi,« je o eni od perečih problematik slovenske odbojke dejal Jerala.

V obdobju, ko je bil ACH Volley blizu ali tik pred evropskim vrhom, je bil njegov proračun v primerjavi z najboljšimi klubi približno v razmerju 1:3, danes je to razmerje 1:6 in več, zato je toliko težje priti do odmevnega rezultata v Evropi. »Vedno je težko biti trener ACH Volleyja, ker ima vedno najvišje cilje. Če niso uresničeni, je prvi na udaru trener, kar je logično. Dejstvo je, da sem prvič v vlogi, da nekoga menjam med sezono. Do zdaj sem bil na drugi strani, ko so mene v Dobu menjali pred finalom končnice avstrijskega državnega prvenstva. Zagotovo je pred nami težka naloga, ki bo še toliko težja, ker ne bomo mogli računati na Konciljo, toda morda bo to dodatni motiv za ekipo in bo še bolj stopila skupaj. Prva naloga je, da se uvrstimo v finale končnice, na meni pa je, da bo ekipa prava in da bo dala tisto, česar je sposobna,« se težke naloge, ki je pred njim, zaveda Hafner, ki je pred nekaj dnevi dopolnil 52 let.

Pred leti je bil že na pragu ACH Volleyja, vendar kot pomočnik, v slovenski moški odbojki pa za zdaj, razen pred okoli tridesetimi leti, ko je bil v Olimpiji v dvojni vlogi igralca in trenerja, še ni delal. Zato pa je pet let vodil SK Zadrugo Aich/Dob v Avstriji, zadnji dve leti pa švicarski Volley Näfels. Kljub temu slovensko ligo dobro pozna.

19 naslovov državnega prvaka je do zdaj osvojil ACH Volley. Prvega leta 2000 še kot Elvo Bled.