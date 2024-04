V Lipici bo spet samo en gospodar, a s premalo jahači

Kobilarna Lipica bo ponovno dobila nov zakon, z njim pa bosta skrb za naravno in kulturno dediščino ter turistična dejavnost spet združeni v novi gospodarski družbi. Poznavalci opozarjajo, da to za razvoj ne bo dovolj. Trend postopnega zatona lahko obrnejo predvsem strokovni kadri in stabilno vodenje.