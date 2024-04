Javni natečaj sta oktobra lani razpisali občini Izola in Koper v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Prvo nagrado je prejel Landstudio 015 oziroma avtorji Ana Tepina, Jana Kozamernik, Maja Vodlan, Saša Kolman, Zala Dimc, Mark Koritnik in Martina Tepina. Osnovno vodilo zmagovalcev natečaja je bilo ohranjanje obstoječih kakovosti prostora, je povedala ena od avtoric, krajinska arhitektka Ana Tepina iz Landstudia 015. Kot kakovost so prepoznali odprto krajino s širokim pogledom na morje in na obe mesti. Strokovna komisija je posebej pohvalila pešpot tik ob morju na trasi nekdanje ozkotirne železnice.

Vrednost projekta so avtorji ocenili na 17 milijonov evrov, od tega šest milijonov v izolski, preostanek v koprski občini. Občini si želita pridobiti tudi evropska in državna sredstva. Zmagovalci natečaja bodo najprej dodelali projekt, da bo pripravljen za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi bo občina objavila razpis za izbor izvajalca del. Najbolj realna ocena je, da bi se dela začela leta 2027, je povedal koprski župan Aleš Bržan