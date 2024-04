Na ogled bo deset milijonov kock

Na Gospodarskem razstavišču bo 13. in 14. aprila potekal Planet kock. Gre za največje lego doživetje, kjer bodo na več kot tisoč kvadratnih metrih razstavljeni izdelki, narejeni iz deset milijonov lego kock. »Posamezniki so kreacije izdelali s svojimi kockami, ki so jih skozi leta skrbno zbirali. Nekateri so ustvarjali sami, drugi v skupini,« je izvor velikega števila kock razložil organizator Gregor Pungerčič. »Vseh ustvarjalcev je okoli osemdeset, veliko jih je tudi iz tujine, iz Avstrije, Hrvaške, Srbije, stari so od osemnajst pa vse do sedemdeset let,« je dodal. »Čeprav je veliko kock kupljenih v setih, je več kot devetdeset odstotkov razstavljenih prikazov kreacij ustvarjalcev,« je opozoril Pungerčič.