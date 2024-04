Športni navdušenci imajo od danes v Velenju na voljo povsem nov urbani park, katerega upravljalec je športno-rekreacijski zavod Rdeča dvorana. Urbani park, ki se nahaja na Kopališki cesti ob bazenu, zajema dobrih 2200 kvadratnih metrov velik skejt park oziroma tako imenovani poligon, ki je namenjen rolkarjem, kolesarjem, rolarjem in uporabnikom skirojev, prilagojenih za izvajanje trikov. V sklopu te športne infrastrukture sta športnim navdušencem na voljo tudi dve igrišči za ulično košarko v skupni izmeri 460 kvadratnih metrov, še dobrih 200 kvadratnih metrov pa meri pomožni objekt. Uporaba skejt parka je brezplačna, na recepciji bazena Velenje pa si bo mogoče za tri evre in ob plačilu 10 evrov varščine izposoditi zaščitno opremo, kot so ščitniki in čelada, pa tudi rolke in skiro za skoke. Za uporabo igrišč za ulično košarko pa bo treba plačati šest evrov na uro oziroma osem ob uporabi razsvetljave.

Uporabnik bo ob plačilu prejel QR-kodo, s katero si bo odklenil vrata na košarkarsko igrišče in vstop do sanitarij v pomožnem objektu. Ker se na podlagi, ki je na igrišču ulične košarke, uporablja drugačna košarkarska žoga, si bo mogoče za dva evra na uro in ob varščini 10 evrov izposoditi tudi žogo.

Pomembna pridobitev za vse mlade

Vrednost investicije prve faze projekta znaša slaba 2,1 milijona evrov, večino denarja je zagotovila občina sama, ministrstvo za gospodarstvo pa je primaknilo sto tisočakov. »V tej finančni perspektivi Evropske unije bomo za nadaljevanje projekta poskušali zagotoviti še druge vire sofinanciranja. Naša želja je, da projekt čim prej nadaljujemo in v najkrajšem možnem času zgradimo tudi balvansko dvorano,« pravijo na velenjski občini, kjer se zavedajo, da so sodobna športna infrastruktura in urejene športno-rekreacijske površine pogoj za aktivno udejstvovanje mladih v športu. »Mladi s športom pridobijo neprecenljivo znanje o zdravem načinu življenja, samodisciplino in socialne veščine, z njim pa koristno zapolnijo tudi prosti čas,« še pravijo na občini.

Je pa eden od mestnih svetnikov, Simon Dobaj, član stranke SDS, v imenu nekaterih meščanov, ki so se obrnili nanj, na zadnji marčevski seji mestnega sveta povprašal, zakaj so na sredino urbanega parka umestili rdečo zvezdo. »Gre za simbol nekdanje totalitarne države, zato je neprimerno, da se ga javno poveličuje,« je dejal Dobaj. In dobil odgovor, da je skejt park projektiral Christopher Thomas Khan, ki je pred tem z lokalnim Društvom urbanih športov Duša izvedel več srečanj in delavnic, skupaj pa so menili, da bi bilo prav, da se objekt nekako identificira z Velenjem. Zato so, med drugim, na njem sprojektirali tudi rdečo zvezdo, ki je zdaj skoraj ni mogoče odstraniti. Vsi talni simboli so namreč izdelani iz armiranega betona posebnega tipa, ki je namenjen prav za skejt parke.