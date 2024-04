Vse to bo samo ogrevanje za olimpijski kvalifikacijski turnir, ki bo med 11. in 14. aprilom v Neu-Ulmu, kjer se bodo v prvem krogu pomerile z domačinkami Nemkami, po dnevu odmora pa jih čakata še tekmi s Paragvajem in Črno goro. To je tudi razlog, da je selektor slovenskih rokometašic Dragan Adžić v Dobele odšel z ekipo, v kateri so igralke, ki so vse rojene v tem tisočletju, večina med letoma 2004 in 2007.

»Tekma z Latvijo nam dopušča, da na njej nastopi ženska članska ekipa B, v kateri bo tudi nekaj igralk, ki se bodo pripravljale na preostale tekme. Preostanek ekipe bodo sestavljale igralke, rojene med letoma 2004 in 2007. Verjamem, da bodo tekmo odigrale po pričakovanjih,« je pred današnjo tekmo z Latvijkami, ki so oktobra lani v Celju izgubile s 13:51, dejal Dragan Adžić. Slovenske rokometašice so v skupini 4 pri štirih točkah, ob dveh točkah proti Latviji so dve osvojile še na gostovanju v Chiettiju, kjer so z 31:18 premagale Italijanke. Zadnji dan februarja so v Velenju visoko izgubile s Francijo (20:25), še višji pa je bil njihov poraz na povratni tekmi v Orleansu (22:41); rezultata zagotovo nista bila dobra napoved za bližnje olimpijske kvalifikacije. Tako kot niti izpad Krima Mercatorja, ki vendarle daje največ reprezentantk, v ligi prvakinj.

»Zagotovo si nismo želeli, da se bodo tekme proti Franciji in nato s Krimom proti Bukarešti končale, kot so se. Zdaj to terja večji napor od vseh nas, da dvignemo motivacijo in razpoloženje na raven, podobno tisti na svetovnem in evropskem prvenstvu. Na roke nam je šlo, da nas pred tekmo z Italijo čaka še gostovanje v Latviji, tako da bodo imele nosilke igre praktično deset dni skupnih priprav, kar že lahko primerjamo z zaključnimi pripravami pred velikimi tekmovanji,« slovenski selektor že razmišlja tudi o olimpijskih kvalifikacijah, kjer bodo glavne konkurentke za eno od dveh mest, ki bosta vodili v Pariz. »Verjamem, da bomo na pripravah našli samozavest, ki nas je krasila na decembrskem svetovnem prvenstvu na Norveškem. Prepričan sem, da bomo v Neu-Ulm odšli dobro pripravljeni za tekmi proti dvema vrhunskima ekipama, Nemčiji in Črni gori, ki sta premagljivi,« je še dodal Adžić, ki je s črnogorsko reprezentanco leta 2012 v Londonu osvojil srebrno olimpijsko kolajno. Na evropsko prvenstvo bosta napredovali najboljši dve reprezentanci, obenem pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance vseh osmih kvalifikacijskih skupin.