»Klemen Grošelj nas je obvestil, da je umaknil predhodno soglasje h kandidaturi za evropskega poslanca. Za njegovo dosedanje sodelovanje se mu zahvaljujemo,« so navedli na stranki. Ob tem so zatrdili, da to ne bo vplivalo na njihovo sestavljanje kandidatne liste, saj da ta še ni dokončno oblikovana.

Ne komentirajo pa razlogov, ki jih je Grošelj navedel za takšno odločitev, prav tako tega ni želel komentirati sam.

Po zadnjem svetu stranke, na katerem naj bi potrdili listo kandidatov za evropske volitve, je sicer postalo jasno, da so dali člani sveta zeleno luč le sedmim imenom na devetmestni listi kandidatov in da je med temi Klemen Grošelj precej nizko, po neuradnih informacijah na predzadnjem mestu. Za vnovično izvolitev bi tako Grošelj, ki je bil v Evropski parlament izvoljen na listi takratne LMŠ, bržkone potreboval preferenčne glasove.

Med kandidati Gibanja Svoboda tako ostaja aktualna evropska poslanka Irena Joveva, po neuradnih informacijah pa še direktor postojnske porodnišnice Aleksander Merlo, predsednik strankinega podmladka Matej Grah, poslanca Tamara Vonta in Uroš Brežan, sicer nekdanji minister za naravne vire in prostor, ter državna sekretarka za odnose z DZ v kabinetu predsednika vlade Maša Kociper.

Za popolnitev liste sta izvršni odbor in svet Gibanja Svoboda pooblastila prvaka stranke Roberta Goloba, da opravi še dodatne pogovore s potencialnimi kandidati. Med njimi še vedno kroži ime predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, a je ta za STA pred dnevi znova zatrdila, da je med kandidati ne bo.

Polno postavo deveterice, na katero bodo stavili v Gibanju Svoboda, so sicer načrtovali predstaviti v soboto, na dogodku festival Svobode ob Zbiljskem jezeru, a je to malo verjetno, saj bodo listo organi stranke formalno potrjevali šele v prihodnjih tednih. Bi pa v primeru uspešnih pogovorov Goloba v soboto utegnili razkriti, kdo bo nosilec liste.